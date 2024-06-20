港鐵男子睡車廂地板影片瘋傳！帶枕頭「自製臥鋪」　網民熱議動機

乘搭港鐵自製「臥鋪」？上周五（6月14日）有網民上傳影片到社交平台，顯示1名男子躺在港鐵車廂地板上休息。男子似乎「準備充足」，甚至帶了卡通小抱枕充當枕頭。影片引起網民討論，有人認為車廂地板不潔，直言「接受唔到」，也有人猜測男子動機，「玩真心話大冒險，輸咗要找數？」、「係咪博出位」。



另有網民就指似乎曾在西鐵上遇到同1名男子，對方一樣躺於車廂地板，不過就手放私處「有所動作」，懷疑正在手淫。不過，有網民則認為只能肯定男子有躺在車廂地板之上，但不能單憑1張照片判斷其行為有否失德。



有網民上傳影片顯示1名男子躺在港鐵車廂地板上休息。（「mtrsleepers」Instagram影片截圖）

網民「mtrsleepers」於14日在Instagram上傳名為「MTR Pro Sleeper」的影片，顯示1名戴口罩、穿灰衣黑褲的男子躺在港鐵列車的地板上休息。從車門上方路線圖亮燈所示，事發地點應為來往荃灣與中環的港鐵列車，而男子附近的女乘客未見有任何反應。

從影片可見，男子在車門旁拿出淺藍色卡通枕頭放到地上，枕頭旁則放了個裝着膠盒的白色膠袋。他隨後曲膝仰躺地上，頭靠上枕頭調整睡姿，同時將隨身的大背囊放在下腹上方。男子之後側頭仰視對面座位的乘客方向，並未闔眼休息。在15秒影片快近結束時，可見男子下腰有數次輕微上下起伏的動作，未知是否在調整臥姿。

相關影片被上傳至多個社交平台，引起網民熱議，「聽見就覺得地下污糟！接受唔到」，亦有人猜測其動機，「攰到咁？」、「玩真心話大冒險，輸咗要找數？」、「係咪博出位」。另外有網民笑言「最正宗搭『地』鐵嘅方式」、「地鐵卧鋪」、「四海為家，滿地是床」。

有女網民看完影片後留言並上傳照片，指日前在西鐵上疑似遇到同1名男子。從該照片可見，男子打扮、波鞋、枕頭、背囊均十分相似。（「香港突發事故報料區」FB圖片）

而其中1則轉載至Facebook群組「香港突發事故報料區」的帖文備受關注，因為有女網民看完影片後留言並上傳照片，指日前在西鐵上疑似遇到同1名男子，對方一樣躺於車廂地板，並從美孚站至元朗站期間一直手放私處「有所動作」，疑似正在手淫，「我企喺佢前面望住佢打飛機」。從該照片可見，男子打扮、波鞋、枕頭、背囊均十分相似。不過因有背囊遮擋男子下腹，加之只有1張照片，故有網民認為未能判斷該女生所言虛實。

（Instagram、Facebook）