唔啱數？雪糕優惠價$32支　買一送一變呢個價　網民震驚：好肉酸

面對「優惠」條款，記得要睇清楚！有港男日前上傳照片，拍到元朗有商場店舖推出雪糕優惠，上下方2個告示牌展示同款雪糕，上方大字寫有「買一送一」，用白紙手寫更改價錢為60元，下方告示則寫上雪糕優惠價32元，較細字體顯示正價是35元，樓主揶揄「1支優惠價$32，但佢細字已經寫咗原價$35…仲點樣買一送一？」，因上方的買一送一的價錢是60元，並非原價按35元或優惠價32元，令人摸不着頭腦。網民笑言「咁樣做好肉酸」，但也認為這樣計算下來買一送一仍是較便宜，而且已明碼實價，「平咗成4蚊㗎」，又提醒其實店方換個寫法可以更得體。



網民上傳照片，顯示雪糕優惠價每支32元，買一送一的優惠卻是60元。（fb群組「大埔TAI PO」圖片）

樓主在facebook群組「大埔TAI PO」發帖，照片所見是元朗某商場的店舖，外面有2塊同款雪糕的優惠告示，上方1張是買一送一優惠，價錢字體較細，貼上了白紙手寫更改成60元，換言之單支價錢是30元，而下方的單支優惠價是32元，正價則是35元。

他笑言「雪糕1個$32，買一送一，但2個要比$60」，形容是「騙徒層出不窮」，「1支優惠價$32，但佢細字已經寫咗原價$35…仲點樣買一送一？」，雖然明碼實價但說明不符，「前後不符就已經係叫誤導消費者」。

網民笑言計算下來買2支仍然平了4元。（示意圖／資料圖片）

網民笑言「咁樣做好肉酸」、「肉酸當豪邁…哈哈哈哈」、「仲要揾張紙貼住就算，如果上下唔同款就勉強合理啫」、「茶餐廳加5蚊送熱飲加9蚊送凍飲啲 friend」。部份留言覺得店舖始終算明碼實價，「唔啱價咪唔好買囉，唔駛批鬥㗎，而實際上買一送一後的單價仍然是較便宜，「平咗4蚊架大嗱嗱」。

有網民提醒，其實改一改寫法整件事會更得睇，「$60/2支啦」、「應該寫$60兩件，唔係買一送一啦」，揶揄誤會起因是「太多高分低能嘅marketing」。

（fb群組「大埔TAI PO」）