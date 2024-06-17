波波池MMA｜2女批㬹扯髮起飛腳互毆　幼童驚到喊　網斥：教壞細路

在眾多兒童及家長面前打架，真是「教壞細路」！！網上流傳1條影片，可見2名女子在「波波池」內大打出手，白衣女佔上風，將身穿連身裙的女子打到跌在池內，得勢不饒人繼續由上至下「批㬹」施襲，連身裙女子一邊起身，一起還擊，逼到白衣女連起飛腳，最終2人齊齊打到跌落地。連身裙女子趁機扯髮，白衣女繼續和對方糾纏，幼童在池內直擊激戰，嚇得哭了出來，由其他成人抱走，以免殃及池魚，另有女童走近勸架，不排除是其中1女子的女兒，其他目擊者則不停勸說「不要打了」。



網民留言探問「《紫禁之巔》真人版？」、「當見過媽媽的戰鬥力後，以後啲仔女一定好聽話」、「大朋友齊打架」，亦有人怒批片中2女「教壞小朋友」。



2女在波波池內大打出手，旁人企圖勸阻不果。（影片截圖）

+ 2

本港多個facebook群組日前流傳1條影片，長約31秒，未知事發日期和時間，但片中大部份目擊者操普通話，相信事發地點並非香港。

片中可見，白衣女和身穿連身裙的女子在波波池展開連場激戰，白衣女一度佔了上風，打到對方跌在池內，但她沒有停手，繼續「用力打，往死裡打」，甚至施以「批㬹」，完全沒有理會旁邊其他人勸阻，而婆婆池內更有幼童走近，但親眼見到激鬥，弱小心靈都被打破，嚇得當場痛哭旁邊成年人見無法勸架，唯有抱走幼童免受誤傷。

現場有人取出手機拍攝打鬥情況。（影片截圖）

連身裙女不甘捱打，一邊站起身來，一邊掌摑還擊，白衣女敵不過敵人上半身攻擊，改而攻勢對方下盤，連起飛腳施襲，2人表現「瘋了，瘋了，都已經瘋了」，繼續纏鬥，完全沒有停手意圖。

有女童走近，不排除是其中1名女子的女兒。（影片截圖）

2女子甚至打到一起跌在婆婆池內，不排除連身裙女汲取剛才跌地經驗，絲毫沒有慌張，反而怒扯敵人長髮，她們倒在池內僵持不下。此時再有人上前勸架，更有女童走近，不排除是其中1名女子的女兒，其他目擊者全程不停說「不要打了」，但沒有插手，甚至有人取出手機拍攝。

多名網民留言「『不要打了』好有《紫禁之巔》感覺」、「嚇死小朋友」、「後邊個小朋友喊得好勁」、「波波池唔係咁用」。

（綜合）