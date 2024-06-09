銅鑼灣MMA｜2熱褲女起飛腳攻的哥　離奇瞓低惹議　網民︰隔山打牛

【銅鑼灣／MMA／隔山打牛／的士司機】發生衝突時記得保持冷靜，切忌升級變成打架！網上流傳1條影片，顯示2名身穿熱褲、分別穿白色及黑色無肩帶背心（tube top）的女子，在銅鑼灣告士打道走出馬路範圍，夾攻1名的士司機，司機保持克制退避抵擋，卻見身穿黑衣女子起飛腳猛跌。而在司機沒有出手進攻的情況下，2名女子卻先後離奇倒地，司機見狀則走向的士。



網民看片後對2女離奇跌倒的情況感到奇怪，紛紛笑言「失傳已久隔山打牛？」、「插水喎」、「點解無掂到佢都會自己瞓低？」。



2名熱褲女與的士司機走到馬路慢線位置爆發衝突，2女子展開夾攻陣勢。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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現場位於銅鑼灣告士打道近維園，據悉，事發為本月8日（同六）晚上8時許，事發時停在現場路邊的1輛的士上，1名姓劉男乘客與姓蔡男的司機發生爭報，其後的士司機報警，指有乘客在車內嘔吐後拒付清潔費，警員接報到場調查，乘客願意付車資和清潔費，事件列作投訴，無人被捕。網上瘋傳的影片疑是在警員到場前拍攝，但未知2名熱褲女是否車上乘客。

司機見2女倒地，走向停在路邊的士。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約20秒，可見2名穿黑色熱褲的女子站在慢線馬路，2女分別穿白色及黑色無肩帶上衣，向的士司機迫近夾攻。黑衣女隨即展開攻勢，白衣女則站在較遠位置。只見黑衣女猛起飛腳，頭上繼而跌出不知是假髮還是頭飾的物件，繼而兩度出腳。

司機在過程中表現克制，一邊退後，一邊輕微抵擋，惟站在較遠的白衣女，雖完全沒有接觸司機，卻突然跌倒，一度躺在行人路上；而黑衣女雖表現勇猛，但突然離奇地倒在馬路，隨即慢慢起身。司機見到2女倒地，便逕自走向的士，影片便結束。

上載影片者表示，片中2名女子目測接近50歲，「操捲脷，捲到好北方嘅普通話」，大讚司機克制，「狂退後，冇還拖，算係好好脾氣」；多名網民笑言「司機同乘客打成一片」、「閃電五連鞭」、「好勁嘅氣」，而對於2女在沒有受到攻擊下跌倒，有網民不禁探問，司機使出的招式，是否「失傳已久隔山打牛？」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）