走塑｜ 蛋糕紙盒附可摺餐具　港女呻︰印3條痕就扮叉　網民讚前衛

【走塑／禁膠餐具／環保】本港首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例生效後，引來各界關注餐具質素問題。有港女在網上表示，家人日前在1間連鎖式餅店換取蛋糕，盒上寫明「紙盒內側部件可摺用叉匙使用」，但她見到叉匙只是印了3條摺痕，大呻「個叉會唔會過份咗？自欺欺人叉？」。網民看見照片後，笑言「可能佢諗住印3條痕出嚟畀你剪開」、「扮叉，笑咗」、「佢想同你講，將來大家都要用紙製品，早少少畀你習慣下」。



蛋糕盒寫明「紙盒內側部件可摺用叉匙使用」，但叉匙只是印了3條摺痕，令到樓主大呻「個叉會唔會過份咗？自欺欺人叉？」。（Threads圖片）

樓主在Threads表示，家人日前使用餅卡，在1間連鎖式餅店換取蛋糕，回家時發現蛋糕盒上寫明「紙盒內側部件可摺用叉匙使用」，叉匙「有（3條）虛線搣出嚟」，才能變成紙叉，樓主笑言見到「加啲虛線方便整碟，我係幾欣賞的，不過嗰個叉真係有少少好笑到荒謬」、「唔好以為印咗3條痕就可以扮叉」。

其他網民亦笑指「呢個設計幾好，唔使怕冇叉用，食蛋糕都係幾啖啫」、「笑死」、「（其他食肆）轉畀木刀叉咋，呢個真係好超前」。

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首階段「走塑」措施於4月22日實施，餐廳只能向外賣客人提供或銷售非塑膠類餐具，目前正值適應期階段，不少市民抱怨替代餐具要額外付款卻質素差，日前有港男更分享特別經歷，他落單時以3元加購外賣餐具，惟打開包裝後，竟發現「估你唔到」的結果，「我加錢要餐具，都唔係俾對雪條棍我食麵掛」。樓主事後致電餐廳查詢，對方回應更令他哭笑不得！



（Threads）