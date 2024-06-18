74歲公屋港伯自爆內地有樓有二奶　領公務員長俸逾百萬：死而無憾

【公屋申請／濫用公屋】政府加強打擊濫用公屋，會要求住戶申報是否擁有物業，當中包括內地物業，如瞞報或超出規定可被收回公屋及檢控。而本港本港網絡則瘋傳1段影片，有內地網紅在深水埗街頭訪問1名72歲港伯，他報稱是退休公務員，正與妻子及大女兒租住樂富公屋，獲公務員退休長俸加上「生果金」等，每月有超過1.3萬元收入，更「自爆」在內地有樓並包養「二奶」，不諱言地大談享受齊人之福，直指「瀟灑一回，死而無憾」。

影片引來網民熱議，不少人質疑老伯濫用公屋，認為應該舉報，「大把咁嘅人，真正有需要（公屋）嘅就等唔到」、「有晒證據，拉得，收返間公屋」；但也有網民表示，「呢世界係咁喇，千奇百怪，嬲得幾多」、「何必用憎人富貴嫌人貧心態去睇人呢？」。亦有網民指有關影片有「創作成份」，認為不能盡信。

翻查資料，該影片於2023年發布，其後內地網紅的帳戶已將影片下架，但被網民「留底」轉載，近日疑因「何伯事件」被翻出瘋傳，再度在網絡掀起熱議。



有內地網紅在深水埗街頭訪問1名居於公屋的七旬老伯，他「自爆」在內地有樓並包養「二奶」，不諱言地大談齊人之福。（影片截圖）

該名自稱「郭長老」的老伯，2023年接受內地網紅「你的微笑在香港」訪問。郭伯伯當時74歲，他透露自己與妻子及大女兒同住樂富350呎公屋，月租2,700元，而他是機電署退休公務員，每月有6,000多元退休長俸，2001年起已領取長俸，20多年來獲得超過百萬元，加上4,000多元生果金和「外快」，每月有超過1.3萬元收入。

郭伯伯受訪時74歲，他透露自己與妻子及大女兒同住樂富350呎公屋，月租2,700元，而他是機電署退休公務員，每月有6,000多元退休長俸。（影片截圖）

郭伯伯之後更「自爆」在內地江門擁有物業並有「二奶」。他稱在香港沒有買樓，但1994年以約11萬元在江門購買75平方（約807平方呎）物業，現時仍是業主。郭伯伯又說，他結了2次婚，與他在香港同住的「大老婆」68歲，每月只有1,000多元家用，52歲的「細老婆」則住在江門物業，每月家用多達數千元，直言：「有層樓畀佢（細老婆）可以（在一起），無層樓畀佢就唔跟你囉。無錢鬼跟你啊？嗰個（大老婆）唔使做畀幾千（家用），唔好講。」

郭伯伯直言：「有層樓畀佢（細老婆）可以（在一起），無層樓畀佢就唔跟你囉。無錢鬼跟你啊？」（影片截圖）

問到為何任職公務員時不在香港買樓，郭伯明言「有早知無乞兒，（早知）起碼買10層樓」，又透露自己曾賭輸錢「輸了幾百萬」。郭伯伯亦不諱言地大談齊人之福，「最緊要放鬆個人，唔好緊張，有得食有得食，有得瞓就瞓，有得玩好玩，來日方長，啲錢帶唔到去下面，有得使好使。瀟灑一回，死而無憾」。

郭伯伯大談齊人之福。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人質疑老伯濫用公屋，認為應該舉報，「大把咁嘅人，真正有需要（公屋）嘅就等唔到」、「有晒證據，拉得，收返間公屋」、「真係冰山一角！」、「大把人內地有摟有存款，要舉報，可以收返十萬八萬間公屋」。也有網民不齒郭伯伯為人，「最cheap賤人，租公屋玩女人都炫耀？」。

不過也有網民表示，「呢世界係咁喇，千奇百怪，嬲得幾多」、「何必用憎人富貴嫌人貧心態去睇人呢？」。另有人稱「公務員退休福利，無違規喎」。

公屋租戶必須如實申報所有資料，包括在香港境內及境外擁有的所有資產（包括物業）。（資料圖片）

公屋租戶必須如實申報所有資產，包括在香港境內及境外擁有的所有資產（包括物業），擁有香港住宅物業者，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離其公屋單位。另外，內地相關官方單位亦會協助房署查證租戶是否在內地擁有物業，包括住宅及商用房產，並會核實相關價值有，一旦超出規定即會收回公屋單位。而按現時房署「富戶政策」的入息及資產淨值限額，3人公屋住的每月收入總額上限是123,700元，資產上限是248萬元，且會按住戶收入及資產收雙倍租金，超出上限者則要遷離。

根據《房屋條例》，提供虛假資料涉及虛假陳述，屬刑事罪行，有關公屋申請者除會被取消其申請外，亦可能被起訴，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。