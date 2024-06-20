中獎悲劇！表哥爽中$780萬　表妹代領錢食夾棍　1原因穿煲下場慘

講到錢，真是親戚都可以呃？美國1名男子於「刮刮樂」中了100萬美元（約780萬港元）大獎，因不想透露自己身份，特意委託了34歲的表妹代領獎，並承諾以5萬美元（約39萬港元）作報酬。詎料表妹起貪念私吞獎金，向表哥訛稱他只中獎2萬美元（約15.6萬港元），稱扣稅後僅給表哥13,436美元（約10.48萬港元）。沒料彩券網站發布了派出100萬美元獎金的消息，表哥得悉被瞞騙後怒極提告，表妹最終竊盜罪成，除了要歸還獎金外，更要面臨1年4個月至4年的有期徒刑。



美國1名男子於「刮刮樂」中了100萬美元（約780萬港元）大獎，為了隱藏身份而委託表妹代領獎金，詎料表妹竟將獎金私吞。（GettyImages）

幸運中獎的男子居於美國紐約，他於2020年購買刮刮樂券，結果中了100萬美元大獎。男子因想隱藏身份，故特意委託當時住在維珍尼亞州（Virginia）的34歲表妹艾麗斯（Iris Amador Arguet）駕車前往代領獎金，並承諾給予5萬美元作報酬。

由於當時正值疫情時期，紐約彩票中心（NYS Gaming Commission）暫停安排現場領獎，艾麗斯其後以郵遞方式領獎，一次性領取稅後537,440美元的獎（約419萬港元）的獎金。數周後，艾麗斯向表哥展示虛假文件，並訛稱他只中獎2萬美元，最終向表哥繳付扣除稅金後獎金13,436美元（約10.48萬港元）。

紐約州彩票網站刊登艾麗斯確實領取了100萬美元全額獎金，因而令她私吞獎金的事件曝光。示意圖。（資料圖片）

表哥對中獎金額大幅減少感到失望，但仍對表妹的說法深信不疑。詎料後來紐約州彩票網站刊登艾麗斯確實領取了100萬美元全額獎金，並一次性領取稅金額，「食夾棍」事件終被指發。表哥憤而致電艾麗斯質問，不料她堅稱沒有更多的錢，並威脅表哥如再繼續鬧事，會對他採取法律行動，表哥只好報警求助。

艾麗斯除了要交還獎金，更要面臨1年4個月至4年的有期徒刑。（《女子監獄》劇照）

經過當地警方聯合調查後，發現艾麗斯確實私吞了獎金，她被捕後亦坦承罪行，承認一項二級重大盜竊罪，其戶口內剩下的317,857.13美金（約248萬港元）被沒收，並於2022年5月將獎金全數歸還給表哥。

檢察官唐納利（Donnelly）形容，艾麗斯的貪婪行令她的運氣都花光了，她需就自己的罪行而入獄服刑。據了解，艾麗斯當時面臨1年4個月至4年的有期徒刑，惟有關方面至今還沒提供最新的判決資訊。

（綜合）