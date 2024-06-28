醉酒男搭的士少付車資　扮懵稱已付$500　被司機1招KO：突然唔醉

醉酒鬧事損人不利己，借此詐傻扮懵佔便宜更是不可取！最近1名的士司機發文分享經歷，指早前於旺角接載1名醉酒男乘客到牛頭角，車資為87.8元，但對方只付了1張50元和2張10元紙鈔，司機表示「唔夠數」，對方竟聲稱已給500元。眼見對方企圖借醉酒繼續「扮懵」，司機直指車廂內裝有紀錄儀，乘客才「忽然清醒」，最後拿出100元支付車資。



1名的士司機發文，指早前於旺角接載1名醉酒男乘客到牛頭角，對方卻未有付足車資，並疑似想借醉酒蒙混過關。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示早前於旺角接載1名喝醉酒的男乘客到牛頭角，到達目的地時咪表顯示87.8元，當時對方給他1張50元和2張10元的紙鈔，司機立即表示「先生，只70（元）唔夠喎！」，不料乘客聲稱自己給了500元。司機手上拿着現金，回應道，「我手仲拿住70，何來500？」，對方聽後竟開始胡言亂語，疑似想借醉酒蒙混過關。

司機見事有蹊蹺，便立即表明車廂內有鏡頭記錄一舉一動，暗示自己有證有據，可證明前後只收了70元現金，直言「咁報警囉，我有前後鏡頭」，他在文中形容，當下「醉佬突然唔醉」，並從褲袋拿出100元給他，事件就此落幕。

司機最後指車廂內有鏡頭記錄一舉一動，可證明前後只收了70元現金，直言「咁報警囉，我有前後鏡頭」，當下乘客「突然唔醉」，並從褲袋拿出100元。（facebook圖片）

樓主最後在文中求教其他同行，「遇到咁情況最好有乜辦法？」，又建議大家切記要裝紀錄儀，以免各種乘客糾紛。部份網民則指樓主已有最佳的解決方法，「車cam真係可以減少了很多麻煩」、「錢都順利攞返，你嘅辦法就係最好辦法囉」、「最好都係唔好車醉酒佬」；另外，有網民就笑言「同佢講返啱啱找咗張1000畀你，佢就會攞多900出嚟畀你，咁都要教？」、「一定係扮醉，真醉係會畀一千唔使找」。