途人遇內地女子問路　被斥不說普通話：我過來消費　嬲到爆粗還擊

助人為快樂之本，但幫助他人後還被質問，難免感到不快。1名網民在社交平台發文，指早前於上水遇上1名拖着行李箱的大媽問路，他以廣東話回答，不料被對方質問為何不說普通話，他感到不解詢問原因，大媽直言「我是客人我過來消費的，你要說普通話這是你應該的」，氣得他以內地使用的粗口回應，最後被對方追罵，而他在帖文則無奈表示「我路人嚟咋喎」。



該名男子於上水遇上1名拖着行李箱的大媽問路，他以廣東話回答，不料被對方質問為何不說普通話。（資料圖片）

該名男子於facebook群組「上水人大聯盟」發文，表示日前於上水港鐵站附近，遇上1名拖着行李箱的中年大媽問如何前往一藥房，樓主以廣東話回答後本打算離開，但被大媽質問：「你說普通話不行嗎？」。樓主感到不解，詢問對方要求他必需以普通話回答的原因，大媽直言「我是客人，我過來消費的，你要說普通話這是你應該的」。

男子詢問對方要求他必需以普通話回答的原因，大媽直言「我是客人，我過來消費的，你要說普通話這是你應該的」。（《BB來了》劇照）

樓主一怒之下以普通話粗口大罵，「哦，我X你媽X」，大媽聽後反應更加激動，不停追罵，而樓主則沒有多加理會及離開。樓主在帖文無奈地大嘆，「邊個畀自信佢哋，我路人嚟咋喎」，又認為假如一般途人都有此遭遇，更加難以想像服務業人員的艱辛，「我真係唔敢想像服務業每日過住咩日子」。

帖文引來網民熱議，部份網民大讚樓主的回應，又分享自己過去做服務業的辛酸，「以前做服務業，日日俾人當路牌咁問，仲要勁無禮貌！明明做緊嘢唔得閒都仲問，仲要用隻手掂你，叫你答佢」、「無禮貌一律教佢行北區醫院邊向」、「你應該話既然係客人就先畀3舊水服務費」、「點解要就佢？呢啲人自我感覺太良好」。