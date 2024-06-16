遊港被震撼！內地女乘港鐵驚見1事嚇呆：不敢再來了　惹網民共鳴

【香港旅遊／港鐵】來香港旅遊被震撼？有內地女於小紅書發文表示，她日前來港旅遊乘搭港鐵，結果被1樣事情震驚到，直指「香港下次不敢來了」。帖文引來網民熱議，不少人有共鳴感嘆「太對了」；但也有網民反駁「真煩這些又要去，又吐槽地方的人」、「我不懂你們，去之前不攻略嗎？吐槽香港是成為你們流量密碼了」。



有內地女於小紅書發文表示，她日前來港旅遊乘搭港鐵，結果被1樣事情震驚到，直指「香港下次不敢來了」。（小紅書）

該內地女於小紅書發文分享日前來港旅遊經歷。從樓主上載相片見到，她遊覽了尖沙咀洗衣街等地方，又乘坐港鐵在尖沙咀、油麻地、旺角站名字牌下擺姿勢「打卡」拍照。

不過樓主於帖文稱被港鐵物價震驚到，直指「香港下次不敢來了……真的沒人說香港地鐵貴嘛」。

帖文引來網民熱議，不少人有共鳴，「太對了 我一看這物價……」、「真的很貴」、「也不算吐槽，物價真的貴……」。但也有網民指出，「相對來說，地鐵已經是那邊（香港）交通工具價錢比較友好了」、「香港的地鐵算是很便宜了。澳洲歐洲那更加嚇破膽」、「因為國內一線城市的地鐵真的很便宜，都習慣了起步都是兩三塊，坐全程也就十多塊錢」、「我買了遊客一日遊八達通，坐兩三站就值了」。

樓主於帖文稱被港鐵物價震驚到，直指「香港下次不敢來了」。（小紅書）

不過也有網民批評，「貴就別去啊，真煩這些又要去，又吐槽地方的人」、「香港什麼物價啊我不懂你們，去之前不攻略嗎？吐槽香港是成為你們流量密碼了」。