45歲男不煙不酒打捧球暈倒險死　1習慣出事　醫生警告：隨時猝死

不煙不酒，但其他生活習慣不配合，都可能會有猝死危機！台灣1名45歲男子不吸煙、不喝酒，且有做運動習慣，惟某天在打棒球時突然出現心絞痛、狂冒冷汗等症狀，最後更失去意識。男子送院搶救後，證實是出現急性心肌梗塞，萬幸手術後救回一命。據了解，該男子平日愛吃燒肉、甜品，導致血脂、血糖數值偏高，有心臟血管內科醫生指出，該男病患如不進行手術，有隨時猝死風險，又指現代人飲食精緻化且生活壓力大，三高比例亦相對增加，了罹患心肌梗塞機率亦提高，故需注意飲食和運動，保持健康生活習慣。



45歲男子不吸煙、不喝酒，且有做運動習慣，惟某天在打棒球時突然出現心絞痛、狂冒冷汗等症狀，最後更失去意識，要送院搶救。示意圖，非當事人。（GettyImages）

該名暈倒險死的45歲男子任職鏟車維修技工，平日不吸煙、不喝酒，惟愛吃燒肉、甜品等高糖高脂食品，導致他血脂、血糖數值偏高。男子早前在球場打棒球時突然不適，繼而出現心絞痛、冒冷汗等症狀，其後當場暈倒。男子立即送院搶救，經診斷後相信是急性心肌梗塞，要進行緊急手術，幸及時施救才保住性命，手術後已無大無大礙。

男患者表示從未想過45歲便罹患心肌梗塞，經過這次恐怖經歷後，他會呼籲身邊人要定期做心血管檢查。

男患者表示從未想過45歲便罹患心肌梗塞，經過這次恐怖經歷後，他會呼籲身邊人要定期做心血管檢查。示意圖，非當事人。（GettyImages）

烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科李榮基醫生表示，該男患的診斷檢查顯示，他有冠狀動脈左前降支100％完全性阻塞情況，隨時猝死的可能性極高，而在手術後要轉至深切治療部密切觀察，已恢復良好，5天後順利出院。他強調，男患在半年內應避免激烈運動、搬重物，以及需定期覆診跟進病情。

李榮基醫生提醒急性心肌梗塞發生族群有年輕化趨勢，提醒應注意飲食和運動，保持健康生活習慣。（烏日林新醫院圖片）

李榮基醫生指出，對心肌梗塞最有效、快速的治療方法就是進行冠狀動脈介入手術（即「通波仔」），疏通阻塞血管並置放支架。他又提醒急性心肌梗塞發生族群有年輕化趨勢，並指現代人飲食精緻化且生活壓力大，三高比例亦相對增加，故提高了罹患心肌梗塞機率，他提醒應注意飲食和運動，保持健康生活習慣。

（綜合）