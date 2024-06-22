酒店食自助餐慶生受氣！6個大人訂位竟安排坐4人枱　港媽最終咁做

生日食自助餐慘「受氣」？有港媽發帖抱怨，稱兒子為幫她慶生，提早1個月就在沙田某酒店內的餐廳訂了6位成人自助餐，結果到港媽生日正日時，餐廳竟安排他們6名大人坐4人桌。要求換座未果後，港媽他們寧蝕600元訂金也不想落座。事後餐廳回應其投訴，提出補償方案容許港媽一家另選1日用餐，扣減訂金再贈送1位免費。不過港媽對餐廳失望透頂，直言不會再光顧，並決定將補償轉贈親友。



港媽發帖稱兒子提早1個月訂了6位成人自助餐幫她慶生，結果到用餐日，餐廳竟安排他們6名成人坐4人桌，令她們大感不滿。（示意圖，非涉事餐廳/GettyImages）

該港媽在Facebook沙田街坊群組發帖，大呻吃自助餐受氣經歷。她指日前乃其生日，她的兒子1個月前就特意預訂沙田某酒店餐廳自助餐為她慶生，並繳付600元訂金。當時，她們預訂的是6位成人，然而到了用餐日，餐廳竟安排她們坐4人桌，「今日嚟到竟然畀張4人枱我哋迫6個大人坐」。

她們即時表示不滿，希望獲安排6人座，但餐廳指已滿座，不安排轉位。樓主一行人寧願取消用餐不取回600元訂金，也不想勉強將就，惟事後實在感到不快，「諗諗下真係好唔開心，今日我正日生日，阿仔已經1個月前訂位㗎啦」。她又表示發帖只為「發泄」不滿，並非想公審餐廳。

港媽他們不想勉強將就坐4人枱。（示意圖，非涉事餐廳/ GettyImages）

帖文引起網民熱議，有網民認為事件屬餐廳安排失當，建議樓主投訴要求取回600元訂金，「唔通搵兩個企上張枱度食咩」、「係餐廳錯誤，冇理由蝕$600畀佢」、「佢嘅問題都冇得退？」、「你無錯嘅應該要據理力爭拎返$600」。也有人提醒樓主弄清楚投訴對象，「而家間餐廳好似已經外判咗，唔係under（隸屬）酒店？」、「呢間自助餐餐廳已經唔係酒店旗下嘅餐廳」。

樓主遂在網民建議下向餐廳高層反映事件。事後，餐廳回應其投訴，表示可讓樓主等人重新預訂1天去食自助餐，並會扣減該筆600元訂金及贈送1人免費，「要我哋再安排日子再去1次，到時扣返$600訂再送1位免費」。不過樓主仍是對餐廳非常失望，故將餐廳補償方案轉讓給其他家人，更明言「因為我唔會再幫襯」。對此，網民認為「餐廳呢個回覆，你無奈都接受啦。趁早轉地方，免得再一肚氣」、「咁鬼激氣，為啖氣我就不會接受第日來過，送多1位免費都唔稀罕，要即時回水」。