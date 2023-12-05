衰！豪車夫婦吃自助餐帶走20瓶飲品　店員要求歸還　即場咁做超賤

這對夫婦也太貪心了吧！內地瘋傳1段影片，指上海有1對駕駛豪車的夫婦去吃自助餐，離開時帶走20瓶飲品，店員追到停車場要求歸還飲品，夫婦竟拒絕，女方更即場擰開飲品喝下挑釁：「這你不要了吧？」最終店員只能成功取回6瓶飲品。

事件引來網民熱議，狠批該對夫婦是做賴行為，「真的丟死人」、「開豪車的窮人」，又建議店員下次要看着對方喝光帶走的飲品，「為什麼不讓她當場喝完？在停車場也要讓她喝完！」。



內地瘋傳1段影片，指上海有1對駕駛豪車夫婦吃自助餐帶走20瓶飲品，店員追到停車場要求2人歸還飲品，卻被拒絕。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發12月1日，上海1對夫婦吃自助餐後，悄悄帶走了20瓶飲品就想駕車離去，店員追到地下停車場再三要求歸還飲品卻遭拒絕，還被反嗆。

從網上流傳影片見到，夫婦2人已坐在車內，似乎準備離去，而店員表示女方手袋內有帶走的飲品，希望打開查看，惟女方即時拒絕。店員解釋「拿了飲料我必須得看啊。如果妳沒拿飲料的情況下，我不可以看妳的包，因為妳拿了飲料，我必須看一下妳的包」。但女方要求店員說出「數量」才會歸還，「不方便（打開包包）。你只要能說出（飲品）數量，我沒有拿那麼多，我都給你了」。

豪車夫婦離譜過程逐格睇▼▼▼

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店員無奈表示可翻查店舖閉路電視（CCTV）影片，男方則反問：「有意思嗎？」然而鏡頭一轉，女方竟即場擰開飲品喝下，並把喝過的飲品交還店員挑釁，「那還你。還要開嗎？」。最終店員只能成功取回6瓶飲品。

女子打開多瓶飲品即場飲用。（影片截圖）

影片引來網民熱議，紛紛斥責2人無品，完全是無賴行為，「真的丟死人」、「他們不是缺錢而是缺德」、「開豪車的窮人」、「現在太多這種無賴了」、「不道德的行為，缺乏誠信和素質」。也有網民建議，「放個電子熒幕在店門口，每天把監控視頻這一段放在電子屏上播放就行了」、「為什麼不讓她當場喝完？在停車場也要讓她喝完！」、「報警偷竊叫員警來查！」。