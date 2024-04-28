自助餐「一次攞晒成盤食物」唔算自私？網民激辯：餐廳有責任補菜

台灣自助餐餐廳種類多元，深受民眾喜愛。



就有一名PTT網民好奇，大家是否能接受其他人在自助餐餐廳內，將某道菜一次夾光。

貼文一曝光，掀起網友熱烈討論，更有人強調「確保餐台上食物充足是餐廳責任」。

不少人認為「吃得完便沒問題」 但也有人覺得極其自私 點圖放大看看兩派意見：

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原PO以「吃Buffet能不能一次把一道菜全拿光啊」為題稱，在自助餐餐廳用餐時，會遇到各式各樣的人，並假設情況「某道菜還剩很多，可是某人因為很喜歡吃就一次全掃光」，好奇大家是否能接受此行為。

對此，原PO列出四種立場，包含「可以接受，Buffet本來就是自助餐，廚師應該快點補上」、「很過分，只顧自己爽都不管其他人，應該留些給別人吃，下一輪再來拿」、「隨性而活，太瀟灑了」與「其他」。

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貼文一曝光，掀起網友兩派論戰：

「如果量很少，可以」

「可以，我都一次把三文魚拿完」

「沒限量就隨你拿啊，就是恥度要夠，特別是後面還一堆人排的時候」

「店家沒規定就吃爆」

但也有人持相反意見：

「極其自私」

「敢拿就不要吃不完，有看過大部分都還在桌上就離開的，無言」

「不犯法啊，但會覺得這人沒社會化跟教養」

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還有網友指出，補滿餐點是餐廳的責任：

「餐廳沒明確規定限量都OK啊，餐廳自己要搞定供應問題」

「我覺得餐廳要補就是了，確保餐台上食物充足是餐廳責任」

「餐廳應該要多補很多人想吃的」

「吃的完沒話說，是補菜的要快點」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】