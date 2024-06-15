WhatsApp騙案！屢遭騙徒拉入群組　醒目媽1招KO　網民教更絕做法

不少人都曾被騙徒拉入WhatsApp群組，一般都是退出兼舉報了事。新加坡有1名媽媽最近飽受苦況，「舉報退群之後，還是會被反覆拉進去」，所以她決定在該些WhatsApp群組中「直接往群組瘋狂發表情包」，令騙徒需要逐個逐個刪除，通常1分鐘內就會將她踢出群組，形容心情暢快。



網民笑言「厲害」、「學到了，一下子就踢我出去了，我還按到很爽」，更有網民提議可以將圖像改成警徽，更有人笑言試過將群組名稱改成同性戀主題，甚至將相關圖片改成「群組頭像，然後我就被踢出去了」。



樓主屢次被騙徒拉入WhatsApp群組，決定在該些WhatsApp群組中「直接往群組瘋狂發表情包」，騙徒需要逐個逐個刪除，通常1分鐘內就會將她踢出群組。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，被拉進各式各樣群組，即使舉報和退出群組，仍然會「被反覆拉進去，真的很煩」，她索性放棄掙扎，「直接往群組瘋狂發表情包，基本（上）1分鐘以內你就會被退出群聊」，甚至不會再被拉進去，形容「屢試不爽」、「以毒攻毒，騙子都怕你」，樓主更上載相關圖片，可見管理員逐個逐個刪除其表情包，起碼有23個。

網民紛紛笑言「長知識」、「快來人把我拉進群！我現在强的可怕！」、「哈哈哈，這個太好笑了啦」，亦有網民建議將自己圖像改成警徽，只要被拉進去，就不斷傳送報案熱線，「已經1個多月沒有被拉過入群」。

（小紅書）