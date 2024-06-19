港鐵粗口大戰！2大叔爆粗互罵「老X」用到淋漓盡致　遭港鐵職員KO

港鐵乘客應該互諒互讓。本港網絡流傳1段影片，見到有2名大叔疑因推撞及影相問題，在車站內用爆粗口互罵，其間把粗口用到「淋漓盡致」，「我X佢老X，唔X你老X囉」、「你X佢老X就走，X我老X呢就唔畀你走」，更表示要報警，最終要港鐵職員介入調停解決事件。影片引來網民熱議，對2名大叔使用粗口能力感到驚訝，「又唔使用老X用到咁盡……」、「出口成髒」。也有網民揶揄，「香港真係禮貌之都，三唔識七都會互相問候對方娘親」。



本港網絡流傳1段影片，見到有2名大叔疑因推撞及影相問題，在車站內用爆粗口互罵，其間把粗口用到「淋漓盡致」。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「香港交通突發報料區」轉載該段2分20秒影片，指有2名男子因推撞問題，在港鐵車站內以粗言互罵，形容「聲大大冇貨賣」。

影片見到，穿黃色上衣大叔行近並指着穿黑色上衣大叔追問「你X我老X啊嘛？」，黑衣大叔反問「你有無掂佢先？」。這時旁邊1名白衣女子加入戰團指罵黃衣大叔，黃衣大叔回頭反嗆「妳唔好X講嘢啦，唔關妳事」。

影片見到，穿黃色上衣大叔行近並指着穿黑色上衣大叔追問「你X我老X啊嘛？」。（影片截圖）

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黃衣大叔之後繼續步步進逼黑衣大叔，「你啱啱係咪X我老X啊？」，黑衣大叔回擊，「我唔係X你老X，我X佢老X。我X佢老X，唔X你老X囉！」，黃衣大叔則表示，「你X佢老X就走，X我老X呢就唔畀你走！」。

雙方爭持不下，黃衣大叔聲言要一同去「差館」報警解決。見黑衣大叔未有移步，黃衣大叔即說「唔好咁多事啦」，黑衣大叔反問「關你咩事啫？」，黃衣大叔「爆氣」表示「你影我就唔X得！」。黑衣大叔強調港鐵車站是公眾地方，但黃衣大叔指「就係唔得，你唔可以影我！點解要影我嘅相啊？我又唔識你，你影我做乜嘢？你影我就唔得！」。

2人由廁所門口爭執到走廊通道，旁邊有不少乘客走過，也有乘客停步查看發生何事。樓主於留言補充，最後有港鐵職員介入調停解決事件。

影片引來網民熱議，「又唔使用老母用到咁盡……」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「又唔使用老母用到咁盡……」、「香港佬沒文化的方式」、「係咁X人老X，又唔X打，真係好X廢」、「出口成髒」、「要X就X佢本人，唔明點解要X人老X？」。也有人揶揄「香港真係禮貌之都，三唔識七都會互相問候對方娘親」。

根據《香港鐵路附例》，任何人於鐵路處所之上，不論何時，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，違者可被罰款5,000元。