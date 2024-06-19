的士美人計？港女這樣坐車　奇招走數震驚網民　司機後續慘：X妳

的士乘客「走數」的招式層出不窮，今次更出動「美人計」？本港網絡瘋傳1段影片，見到的士車廂內1名的士司機與後生女乘客言談甚歡，後座女子刻意趴前，把身體挨在副駕駛座的椅背後，跟司機開心聊天，從家庭背景、供樓、工作互吐苦水。然而到達目的地時，該名報稱月入4萬元的女乘客，竟以「跌咗100蚊要去撳機（櫃員機）」為由，打開車門向1司機稱「你喺度等我」，然後迅速「喪跑」離開。最終司機等了10多分鐘，女乘客仍沒回來支付車資，司機苦笑爆粗罵了1句「X妳」發泄。

影片引來網民熱議，提醒司機小心注意1類人，「通常扮Friend噏天噏地嗰啲你要打醒十二分精神，呢種人隨時搵你笨」、「有晒樣有晒片報警！實捉到的」。也有人笑言司機是中了「美人計」，「傾兩句就以為艷福無邊，唔呃你都對唔住大家」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到的士車廂內1名的士司機與後生女乘客言談甚歡，然而到達目的地時，女乘客竟然聲稱「跌咗100蚊」而伺機「走數」。（影片截圖）

有的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發布該段3分鐘「車CAM（行車記錄器）」影片，留言指「長沙灣麗閣邨，（女乘客）月入4萬但係跌咗100蚊，所以走數，應該係慣犯」，呼籲其他行家注意，其後影被轉載到多個fb群組，引起網民瘋傳討論。

片段顯示錄影時間是上周五（6月14日），影片見到女乘客坐在的士後座，身體刻意趴前，貼在副駕駛座的椅背後，雙手不時伸前環抱副駕駛坐的頸枕，熱情地與司機聊天，雙方言談甚歡。女乘客透露自己家庭背景，稱父母抽中長沙灣麗翠苑300多萬元居屋單位，她要月花2萬元供樓，慘呻雖然有接近4萬元月薪，但在支付家用及供樓後只餘1萬元可供花費。

影片見到女乘客坐在的士後座，身體刻意趴前，貼在副駕駛座的椅背後，雙手不時伸前環抱副駕駛坐的頸枕，熱情地與司機聊天。（影片截圖）

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司機則大讚女乘客孝順，又安慰說她已相當幸福，「我1個月都無1萬蚊使，妳好過我㗎喇，妳幸福過好多人㗎喇，有1萬蚊使」。

然而女乘客的熱情親切背後，似乎在策劃着「計中計」。當的士到達目的地後，車資為31元，女乘客取出8元後表示「唔好意思，我跌咗張100蚊，而家去撳畀你」，並望着司機點頭以示意「信任她」。司機聞言表示「唔係啊嘛，我點信妳啊？」，女乘客隨即邊打開車門邊說「真㗎，你喺度等我，前面有（櫃員機）啊」，然後頭也不回跑走。

女乘客打開車門，頭也不回地離開。（影片截圖）

直至影片結束，女乘客都沒有回來，司機苦笑「X妳」。司機補充，他在原地等了十多分鐘仍不見女乘客回頭支付車資，「都未講定數，自己開門，然後喪跑， 驚死我追佢30.8（車資）……真係搞X笑」。

司機在原地等了十多分鐘，仍不見女乘客回頭支付車資。（影片截圖）

影片引來網民熱議，提醒司機小心注意1類人，「通常扮Friend噏天噏地嗰啲你要打醒十二分精神，呢種人隨時搵你笨」、「冇辦法……呢啲應該係慣犯，知道數目小的士佬唔會嘥時間同佢玩」、「真係厚顏！擺明扮好傾，行親和，又恃住係女人，根本部署定唔畀$，佢呢招肯肯定重用過好多次！」、「好人好姐30蚊都咁肉酸，有冇搞錯呀，咩世界呀而家」、「為左30蚊搞到全世界都知」、「有晒樣有晒片報警！實捉到的」。

也有人笑言司機是中了「美人計」，「女人投懐送抱，扮friend，十分可疑」、「傾兩句就以為艷福無邊，唔呃你都對唔住大家」。