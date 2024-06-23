港鐵座位遺疑月經血迹！中年婦助抹乾再做1事　乘客感動貼圖表揚

好人好事，真的值得表揚！近日有港女搭乘港鐵時，見到有座位表面留有少許呈紅色的污迹，相信是女士月經期間不慎遺留的血迹，所以無人就座。及後有熱心婦人拿出紙巾自行抹乾淨座位，示意她可以放心就座，又拿出透明小膠袋，將紙巾放到膠袋內，打算待下車時丟棄至垃圾桶。港女對此感動不已，故貼圖表揚「好人一生平安」，不少網民大讚「人間有愛」。



港鐵有座位疑遺經血污迹，有中年婦熱心幫忙抹乾，港女感動故貼圖表揚。（threads圖片）

「有人流咗嘢……」該女生在 threads 帳號上傳3張照片，顯示港鐵一節車廂內，其中1個座位有少許呈紅色的污迹，疑似是女士月經期間不慎「漏M」所致，故無人就座。從照片所示，在旁1名婦人拿出紙巾抹乾淨座位，並示意樓主可以放心就座，樓主表示雖然她最後沒有坐下，不過亦即時向婦人舉起大姆指，「畀咗個叻讚揚佢」，亦因對方舉動很是感動，形容「真係幾乎喊出嚟」。

樓主續稱，最令她敬佩的是，該婦人不但熱心清理座位，之後亦幫忙「執返啲垃圾」。照片可見，婦人拾起地上紙巾，右手拿着1個透明小膠袋，並將所有紙巾放到膠袋內，等待下車時丟棄至垃圾桶，因而貼圖大讚「好人一生平安」。

許多網民都被婦人善舉感動，「人間有愛」、「抹人哋嘅M血……阿姐真心無私」、「好偉大」、「生理期我唔會坐，就係驚有咁既情況」。有人指出偶爾身體不適無可避免，但就覺得「漏M就自己清理返啦」，但被其他網民反駁，「當時個女士趕住落車， 佢可能都唔知？」，勸籲他人多加體諒。有留言則覺得婦人舉動魯莽，「佢無戴手套，又唔知條友有無暗病，好危險」。

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