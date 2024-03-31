畢業未做夠2年想轉工！打工仔面試遭HR批欠成熟感委屈　網民咁睇

到底一份工作要做多長時間，才算合適時間轉工？馬來西亞有打工仔不滿公司種種現狀，萌生跳槽念頭，但面試時卻被人事部職員批評「1年3個月經驗真的太少」，又被指為人欠成熟，雖然已無法忍受現時工作，但亦疑惑是否應該再待數年才轉工較為合適。有網民認為樓主不應被他人影響，支持他另謀高就；亦有留言指出少於2年經驗的仍會被視為職場新人，故勸喻他求職時應向面試官表達自己態度認真，並非「玩玩下」三分鐘熱度。



馬來西亞有打工仔想跳槽，卻因只有1年3個月經驗，被HR批為人欠成熟。（《伊藤君A to E》劇照）

「真的要在公司待個2️年才算合格嗎？」該大馬打工仔在facebook專頁「Ricebowl Kacau 你公司」發帖，指他畢業後便到現職公司工作，目前已就職1年3個月，卻因公司實在「太摳（吝嗇）了」，即使做滿1️年後，新年時所拿到的花紅僅有88令吉（約145港元），加上處於不友善的工作環境，覺得各方面彷彿已到達「瓶頸位」，故萌生跳槽念頭。

不料某日去新公司面試時，面試官竟然嗆他「1年3個月經驗真的太少」，認為樓主履歷難看，又批評他為人欠成熟，沉不住氣。樓主不解詢問「真的是我的問題嗎？」，又疑惑是否再待數年才轉工會比較合適，惟他已無法再忍受現時工作，盼網民給予意見。

事主表示已無法再忍受現時工作，但糾結應否再待數年才轉工會相對合適。（Getty Images／示意圖）

有網民支持樓主另謀高就，「所以得待個13年Resume（履歷）才叫美？」、「這新公司的HR都這樣講話了，也不會是個好公司，找別家吧」、「不要讓第一（次）見面的人定義你，也不需要為他們說的話內耗」，有留言更安慰樓主「沒事，我待了10年他們也說（履歷）不美」。

亦有人覺得面試官所說並非全無道理，「前2年只是學習，第3年才真正知道整個Process（工序）」、「一般少於2年經驗可能不被當成加薪條件，還是會被當成Fresh grad（應屆畢業生）」、「你轉工可能要給Interviewer（面試官）知道你不是玩，是找適合自己的機會，可以說崗位不適合等等」。

（FB「Ricebowl Kacau 你公司」）