知道我是誰嗎？大媽為搲折扣狂問這句　咖啡店女員工霸氣嗆1句KO

遇到「西客」就該猛力回擊？近日有在咖啡店工作的台灣女生在網上發帖大呻遇到「西客」，稱1名大媽不滿她不提供折扣優惠，竟在店內大吵大鬧。大媽不斷怒問：「知道我是誰嗎？」又要脅樓主說認識她的老闆，甚至揚言「你準備沒工作了！」。樓主隨即反問大媽「你都認識老闆了，怎麼不自己打？」，結果大媽無言以對，只能默默結帳離開。



在咖啡店工作的台灣女生發帖大呻遇到「西客」，1名大媽不滿她不提供折扣優惠，竟在店內大吵大鬧。（示意圖，GettyImages）

該名在咖啡店工作的台灣女生在「匿名公社」發帖，表示日前被派往另1分店幫忙，剛上班就遇到1名大媽，結帳時不滿她沒有提供折扣，於是在店內大吵大鬧。女生指出該名大媽「結帳時看到價錢突然爆炸的喊『怎麼沒打折？』」，而且更3度大聲喝問：「你知道我是誰嗎？」又斥責她說「我認識你老闆喔！叫你老闆出來！你準備沒工作了我跟你講！」。

樓主被罵得一時間不懂反應，其後才不屑地反問大媽「你都認識老闆了，怎麼不自己打？」。大媽聽到樓主的回應後不禁楞住，整間店都安靜下來，就連其他員工都瞪大眼睛看着樓主。而大媽被樓主震懾到，最後默默拿錢結帳離開。

大媽結帳時不滿樓主沒有提供折扣，於是在店內吵鬧。（示意圖，非當事人，GettyImages）

樓主透露當時真的不知哪來的勇氣如此反駁，「老實說我也不知道我當時在想什麼？白目的很勇敢？」，但她強調她一直有保持禮貌地招待大媽。事後她才從同事那裏得知原來大媽是店內常客，每次來店內吵鬧後「同事們都會意思意思幫她打95折」，之後慢慢變成常態。剛巧樓主是從其他分店借調過來，不認識大媽，因此對方未能成功逼使店舖提供折扣。樓主在帖文稱認為大媽不值得為了那一點錢「丟臉」，「想打折直接講就好，小聲一點，客氣一點。一定要大吵大鬧引人注目嗎？」。

帖文引起網民熱議，有人大讚樓主對付「西客」的招數，「就是喜歡這種員工！」、「你好棒」。另外，也有人批評大媽「很不要臉」，表示「為了貪個小便宜，也才幾塊錢而已，就在那邊出怪招，作踐自己」，也有人諷刺大媽到店內問人「知道我是誰嗎」的行為是「記憶錯亂」，「可能她爸媽沒跟她說她是誰吧」、「她都不知道她是誰，你應該不知道她是誰」。

（匿名公社）