疑無錢找續變罵戰　的哥爆粗挑釁︰打我呀！X你老X　乘客1招反制

的士司機有時未必有足夠「散紙」找續，但可以和乘客商討好解決方法。網上流傳1條影片，顯示的士停泊路邊，司機和男乘客下車，司機大聲斥責「你無錢畀嘛」，但乘客指正「你無錢找，唔係無錢畀」，司機反駁「講咁多嘢做乜X嘢」，甚至挑釁對方「打我呀」。乘客形容「你咁惡」，司機繼續大聲爆粗，高呼「X你老X」，甚至揚言叫他報警，乘客忍無可忍，取出手機拍攝對方，司機見狀返回上車。



其他網民笑言「天口㷫人都燥啲」、「香港優質的士，關愛關心人哋老母」，但有網民認為「無前傳？好難話邊個錯」。



的士司機戴上口罩和黑超，大聲斥責「你X我呀話，你無錢畀嘛」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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涉事影片長約38秒，被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，只見的士早已停泊路邊，司機和男乘客同時下車，的哥戴上口罩和黑超，大聲斥責「你X我呀話，你無錢畀嘛」。乘客手持摺疊式麻雀枱，聞言立即指正司機，實情是「你無錢找，唔係無錢畀，你搞清楚」。隨後有另一名女子走近，相信和男乘客同行，但下車後一度離開拍攝範圍。

司機反駁「講咁多嘢做乜X嘢」，乘客亦回敬「講乜X嘢」，司機仍然情緒激動，挑釁對方「做乜X嘢？打我呀」，乘客無奈表示「你咁惡」。司機沒有收斂，繼續當眾大聲爆粗，多次高呼「X你老X」，不但怒斥「你呢啲X家鏟，唔X你…」，而且直呼「報差館啦，死頂無X用」。

男乘客走出馬路，叫司機再次爆粗，並用肉身阻擋的士，同時繼續拍攝。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男乘客相信忍無可忍，取出手機拍攝司機容貌和言行，司機見狀一邊爆粗「X你老X」，一邊上車。男乘客走出馬路，叫司機再次爆粗，並用肉身阻擋的士，同時繼續拍攝，影片便結束。

影片引來多名網民討論，留言指「禮貌的士司機，開口埋口問候人老母」、「有時懷疑的士司租架車用途係搵交嘈」、「嗌完報警自己都笠水」，但亦有人認為「無前傳，唔知發生過乜事，但大部份都覺得的士司機錯」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）