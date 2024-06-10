清水灣道的士逆線行車！幸私家車司機扭軚避撞　乘客怒斥：黐X線

再有的士逆線行車！網上流傳1條長約21秒的「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示有私家車正沿清水灣道行駛時，前方突然有的士逆線駛至，幸好司機及時扭軚才避免意外發生，同時嚇得車上有乘客怒罵「黐X線」。片段曝光後隨即惹來網民炮轟的士司機，「連路牌都唔識睇，不如考慮行路啦」、「點做搵食車啊，完全害人害物害世界」；但亦有人質疑片主車速過快，「揸車真係唔好咁快，周街都係盲炳」。



根據香港法例，駕駛者在馬路上逆線行車可被控告危險駕駛，第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」則列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，違者可被判處罰款25,000元及監禁3年。



清水灣道有的士逆線行車，幸好私家車司機及時扭軚，才避過2車相撞。（FB「突發馬路車cam大全」影片截圖）

樓主在facebook群組「突發馬路車cam大全」上傳涉事片段，片中所見事發地點為清水灣道，當時片中司機正沿右線行駛，當他駛過左方2輛的士，並駛近至松濤苑對出位置時，突然有輛的士迎面駛至，他立刻連續響咹，幸好及時扭軚到左邊行車線，雙方才避過相撞，嚇得車上有女士破口大罵「黐X線」，片段至此告終。

從片段畫面顯示，上述路段2條行車線地面皆有清晰的箭嘴標示，而網上地圖亦清楚看見地面有「慢駛」二字提示，全部指示均與片中私家車向着同一方向，即是說片中的士明顯是逆線行車。

片段引來眾多網民譴責該的士司機，「真係好癲狂」、「佢應該係喺前面個路口轉右，諗住出九龍」、「連路牌都唔識睇，不如考慮行路啦」、「點做搵食車啊，完全害人害物害世界」、「好彩（私家車司機）反應夠快，對頭車意外好嚴重」，又調侃「優質的士」、「（私家車司機）係咪有一刻都懷疑自己逆線」。

惟有人質疑片主司機車速亦過快，「警察一樣告你，呢度行50（每小時／公里），你起碼有70，不過幸運的係你快過（左邊）架的士，先至可以切線避車」、「有影快相應該影咗」、「揸車真係唔好咁快，周街都係盲炳」，但有留言就分析，「睇返Cam車大約係1秒過三條虛線，香港虛線線距為6米，姐係Cam車秒速大約係18米，乘返60秒再乘60分鐘，Cam車時速大約為64.8公里，只係貼住限速嚟行，無超速」。

根據香港法例，駕駛者在馬路上逆線行車可被控告危險駕駛，而第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」則列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，違者可被判處罰款25,000元及監禁3年。

（FB「突發馬路車cam大全」）