港人北上擺酒！補習天王爆新人內地設婚宴　好奇問：人情珠海價？

原來港人已不止於北上吃喝玩樂，還會「北上擺酒」！近日，香港DSE中文科「補習天王」蕭源在社交平台提及港人北上擺酒的風氣，指有港人於珠海設宴，並安排旅遊巴接送賓客，只需約1小時就過完關到達酒店，形容喜宴菜式與排場「完全不輸香港」。不過他就相當好奇人情價格，並問網民「既然酒席是珠海價，那麼人情是否也該是珠海價？」。



中文科「補習天王」蕭源日前在社交平台發文，提及港人北上擺酒的風氣。（＠siuyuenchinese／Threads）

補習天王蕭源日前在社交平台Threads上發帖，分享到珠海出席港人婚宴的經歷，笑言香港人「新境界」是北上擺酒，惟他並未說明是他本人出席還是友人分享見聞。據蕭源所指，該對北上擺酒的新人在請帖上溫馨提醒賓客「記得帶回鄉證」，賓客只需準備好證件，不需煩心交通事宜。因為新人安排賓客在西鐵屯門站附近商場V-city集合，並安排旅遊巴接載賓客直達珠海。

蕭源又表示，「不到1小時車程，賓客已身處珠海某豪華酒店，菜式排場景緻，完全不輸香港」。婚宴散席後，賓客同樣經港珠澳大橋返回新界，「很遠？新界人說，快過出港島」。事後，他就該場珠海婚宴提出好奇的一點，「既然酒席是珠海價，那麼人情是否也該是珠海價？」。

有網民提出質疑，認為從屯門出發往珠海應不止1小時車程，蕭源幽默地回應。（＠siuyuenchinese／Threads）

帖文引起網民熱議，有人提出質疑，認為從屯門出發往珠海應不止1小時車程，「屯門到珠海關連埋過關時間都唔止1個鐘啦，珠海關出市區唔使時間㗎？」，而蕭源就笑言「文中以誇張的修辭手法，強調港珠兩地往來之便捷，以突出作者對此的驚嘆」，用幽默手法作出回應。

有網民認為人情價格視乎與新人關係及舉辦地點，並表示「其實畀返珠海價都好合理。不過人情呢家嘢係對新人嘅祝福，鍾意就畀多啲」、「香港人去畀返香港人情價，佢應該賺到X街」。亦有人覺得北上出席婚宴路途遙遠，直言「講真見到呢種帖，我會同佢講我唔得閒去」；不過有網民就指北上擺酒性價比較高，「（內地擺酒）無論食物質素、服務態度等等都好過香港。計劃化妝婚紗攝影擺酒垃圾站都係6萬有找。如果喺香港冇30萬都唔使旨意食到餐比較好」。

有部份網民指北上擺酒性價比較高。（GettyImages）

另外，有自稱來自廣州的網民留言分享內地與香港在人情公價及習俗方面的差異，「廣東人情畀幾十蚊，真係請你食飯」、「廣州人均兩舊（指200元），佛山聽講唔收，其他城市就唔清楚了」、「廣東人：朋友俾$200-$400、親戚$500-$1000、兄弟$800-$1000，回禮就睇主人家啦，一般都係收一百幾十」。

（Threads）