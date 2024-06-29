巴士上層多空位　男子坐女乘客旁被公審：左腳貼住女仔　網民咁睇

不少人搭巴士，都會選擇旁邊沒有人的座位。最近有網民在社交平台發文，稱日前乘搭巴士時，上層還有大量空位，惟一名男子卻選擇坐在一名陌生女乘客旁邊，讓樓主與另一對在車上的情侶感到奇怪。其後他們一直留意着男子的一舉一動，「見到此白衣男人左腳貼住身旁陌生女仔」，但女乘客因為睡着了而沒有反應，他們3人最後拍醒女乘客，並着男子「讓開」。樓主上傳有相關男子側臉的照片，提醒其他網民小心，但網民反應兩極，部份人認為該男子的確有可疑，但也有網民指樓主胡亂公審他人。



樓主指，當時巴士上有許多空位，但該男子坐在1名正在睡覺的陌生女乘客旁邊，並以左左腳貼住身旁陌生女仔。（facebook圖片）

日前樓主在facebook群組「香港突發事故報料區」發文，並上傳數張相關男子的照片，提醒「各位女士小心此人」。他表示，早前晚上乘搭N281巴士期間，看到該名男子上車，即使當時上層還有大量空位，惟對方「專登坐喺一名陌生女仔旁邊」，由於該女乘客在睡覺，故未有為意。樓主其後發現坐在男子身後座位的一對情侶，也一直留意着相關男子，「他們見到此白衣男人左腳貼住身旁陌生女仔」，於是他們3人便拍醒女乘客，又着該男子讓開，而對方則表示自己將於下一站下車，並立即往下層離去。

帖文引起不少網民討論，有人認為該白衣男有古怪，「成車都係位，點解要坐埋去？心照啦」、「問題係咁X多空位唔坐，點解要坐條女隔籬，好有動機！」、「擺明想搏懵」、「我有吉位一定坐吉位，無先同人坐，先選男，除非沒有，好明顯佢係有心」。

不過，也有網民認為樓主等人小題大做，「調返轉，個男人坐入邊先，個女仔坐埋去，大髀仲黐住個男人，你哋班虛偽X會唔會出聲？」、「我有強迫症習慣坐上層後排第三排，話事話，如果我坐阿婆隔籬會唔會話我非禮阿婆？」、「睇身型都知一身型中等偏肥，一個正常偏瘦，坐左落去梗係會貼到啦！人哋又無做啲咩嘢！」。