公屋仔變私樓仔！港男讚這3方面完勝　網民酸：沾沾自喜嘅優越感

住公屋和私樓有多大分別？有港男日前發文，指婚後在大型屋苑置業「由公屋仔變私樓仔」，發現私樓在「保安、鄰居質素、衛生」3方面都較公屋優勝，認為公屋等同「無掩雞籠」，保安員隨便開門給訪客，相反私樓會登記身份，而且部份公屋居民會隨地吐痰和叫囂、衛生環境惡劣「周圍都係垃圾」，相反私樓有獨立垃圾房。港男雖強調分享個人見解，但許多網民認為他在「曬命」、「沾沾自喜嘅優越感」。不過，有眼利網民指，同一篇文2020年已曾有人貼出，質疑港男翻炒動機。



港男升級到私樓後發覺公屋缺點多多。（資料圖片）

港男在連登討論區以「講講我由公屋仔變私樓仔所見」為題發帖， 指婚前跟父母同住公屋，婚後於大型私人屋苑置業，分享住齊公屋私樓的見聞，比較兩者的「保安、鄰居質素、衛生」。首先保安方面，他認為公屋屬「無掩雞籠」，任何人都可自出自入，「有時保安會開埋門畀你，望都唔望一眼，有時仲見佢係度瞓覺」。相反，住戶要進入私樓要拍卡，訪客需要登記身份，「上樓前會通知業主」，保安較為嚴密。

其次鄰居質素方面，樓主憶述住公屋時「樓上有家人一到夜晚就鬧交，嘈到上下幾層都聽到」，問題纏繞多年，亦經常見到有老人家隨地吐痰。而私樓「住咗咁耐暫時ok」，最近發現上層住戶冷氣機滴水，他跟管理處反映後對方即時 採取行動，「第二晚無咗滴水聲，估佢哋應該暫時停用冷氣」。

再者衛生方面，他指出公屋經常在樓層升降機大堂放置垃圾桶，結果居民沒妥善放置，「周圍都係垃圾」，而且「公屋嘅lift（升解機）長期有陣味，但搵唔到原因」。私樓則有「自己垃圾房」給住戶扔垃圾。樓主重申以上純屬個人見解，「只反映本人自身經歷，唔可以代表到啲咩」。

樓主認為公屋在「保安、鄰居質素、衛生」3方面較私樓差，不過重申只是個人見解，不能完全反映事實。（資料圖片）

不少網民認為樓主在「曬命」，「嗰份自然流露又沾沾自喜嘅優越感，真係隔住個螢幕都感受到」、「好在你話畀我聽咋，如果唔係我都唔知呀，麻煩晒你」；亦有網民暗諷樓主，對於他成功「晉級」入住私樓「係值得開心嘅事嚟嘅，我都感受到嗰份喜悅」。

有網民分享首次進入公屋的感受，指自己從小到大住在西半山，直到大學第一次到訪公屋就讓他大開眼界，「好記得嗰陣除同嗰部永遠唔會等到嘅升降機，永遠打打吓機就聽到隔籬屋拗交同大叫」。有網民替公屋戶抱不平，認為部份問題和管理費的多少有關，而且部份較舊式的私樓也有類似問題，「新公屋有兩度閘，密碼入，大家都同期入伙，關係良好，新樓全部已經有垃圾房垃圾槽」。

不過，有網民發現同一帖文在2020年已於網上流傳，質疑樓主只是在翻炒舊文，「唔好咁懶，唔自己作都搵AI幫下手」。

（連登討論區）