小學生搭小巴險被攜幼兒港媽撞倒　狂爆粗辱罵　乘客發聲遭舉中指

年紀輕輕已經如此有氣焰？日前有將軍澳街坊搭乘小巴時，目睹一名就讀小學的男童，因不滿差點被攜帶小孩下車的女士撞倒，竟以普通話粗口辱罵對方，直至女士下車後仍未停止，她看不過眼出聲制止男童，男童再度以粗言穢語喝罵及用裝了物品的膠袋襲擊對方，下車前更對她舉中指，令樓主不禁無奈稱「著住校服都咁大膽」。



有網民批評男童「無家教」，「呢啲𡃁仔對街外人都咁寸，報警處理就最好」，甚至認出他就讀學校，將片段傳送到該校社文平台專頁。男童就讀小學後來於帖文留言回覆，表示「學校剛已知悉事件，正嚴肅跟進及即時處理」。



一名小學生坐小巴時，疑不滿差點遭攜小孩下車的母親撞倒，以粗口辱罵對方，有乘客看不過眼發聲後竟被舉中指。（FB「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」影片截圖）

日前有乘客在facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」上傳片段，畫面顯示當時她正搭乘小巴，坐於車廂較後座位置，前排座位一名穿著校服的男學童，突然以盛載物件的膠袋甩至她方向，然後轉身準備下車。樓主隨即警告對方，「我可以報警，你夠膽唔好落車」，不過男童施毫沒有收斂，反而囂張挑釁稱「你過嚟，你跟我返屋企呀，嚟啦」，最後更對她大舉中指，片段至此告終。

樓主交代起因，涉事男童先是和前方數位同學上車，恥笑同校同學拍卡後，因無位而被迫下車。及後有位女士攜帶年幼小孩下車時，差點碰撞到男童，男童便「一堆普通話粗口輸出」，甚至「直到人哋落埋車（都）仲鬧」。

樓主看不過眼，出聲指責對方舉動，反被男童再度以普通話粗言穢語辱罵，對方下車時更將膠袋甩到後方，疑似想攻擊她，故感嘆「著住校服都咁大膽！唉…」，並貼出片段希望涉事學生父母能多加留意及教育。

事後有網民批評片中學童「無家教」，「呢啲𡃁仔對街外人都咁寸，報警處理就最好」、「普通襲擊，拉」、「我小朋友派到第8志願係呢間小學，好彩無讀」、「希望家長好好教育，同埋糾正返」；但亦有人質疑樓主不應將片段公審到網上，「為甚麼要公審？還要出學校名，有沒有想過該校同學老師嘅感受？」。

有網民將片段傳送至男童就讀小學的facebook專頁，獲回覆「將會妥善處理學生問題」。（FB「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」圖片）

不少網民認出涉事學生就讀學校，支持樓主向學校投訴，「咁衰，真係要打電話去學校投訴」、「Email 校長反映」、「講都無謂啊。￼有啲社會教育先至會有警惕性」，有人甚至將片段傳送至男童就讀小學的facebook專頁，獲校方回覆「將會妥善處理學生問題」。

而男童就讀小學後來亦於帖文留言回覆，表示「學校剛已知悉事件，正嚴肅跟進及即時處理」。

（FB「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」）