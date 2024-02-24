小學生聚集巴士車門處　車長1原因激動鬧爆　九巴：暫停駕駛職務

近日網上流傳1段影片，有巴士司機疑不滿一群小學生上車後一直聚集於車門處，竟情緒激動大罵學生。司機指車尾仍有大量空間，而學生們並非準備下車，卻擠在車門處，疑擔心影響乘客上落，於是叫他們往車尾移動，惟司機高聲苛責學生的行為引起乘客不滿，紛紛出聲制止。影片在網上引起爭議，有網民批評司機「情商低」、「蝦細路」，但亦有人覺得片中學生有不妥之處，「學生就大哂？其他人唔使上車？」、「車長都話講咗十幾廿次，燥底都正常啦」。

《香港01》已就此事向九巴查詢，九巴回應指事發於22日下午約4時左右，涉事車長現已被暫停駕駛職務，目前九巴正調查事件，如證實有不當行為將會採取紀律處分。



網上流傳影片，有巴士司機（紅圈示）疑不滿一群小學生聚集車門處，於是停車大罵他們，要求他們走到車尾空間。（FB影片截圖）

有網民昨日（22日）將影片上傳至facebook群組「青衣街坊吹水會」，表示「10號巴士現場」，該巴士路線循環來往彩雲及大角咀之間，有巴士司機疑似不滿一群小學生並非準備下車，卻聚集於巴士落車門口位，可能阻礙乘客上落。司機屢次提醒無果，停下巴士後離開司機位走到車門處大聲苛責那群學生。

影片長約10多秒，從片段可見，當時巴士停在巴士站，有多名身穿校服、背着書包的小學生站在車門附近，司機怒氣沖沖走到他們身邊高聲叫罵，指車尾有大量空位，而他們並非要下車，就不要站在車門處。司機要求他們即時走到車廂較後位置，又揚言要向學校投訴，「邊間學校㗎？投訴你間學校啊」。

有6、7名學生聞言即時轉身，魚貫走往車尾處，而車門旁仍有數名小學生及成年乘客；車外則有市民駐足張望。車上有乘客幫學生說話，指責司機「喂喂喂咩事咁躁」、「全部都係學生嚟㗎咋！你想將佢哋點樣啊」，而司機一邊走回司機位一邊反駁稱「講左幾廿次啦都係咁樣」。有乘客就回應「講咗幾廿次都咁樣，咁你唔好講囉」、「你唔好咁躁，成車人嘅生命喺你到」。

影片引起網民熱議，有人批評司機「情商低」、「躁底」、「蝦細路」，指責他不應對學生發脾氣，「小學生啫，唔使咁惡嘅」、「個司機壓力好大喎，成車人條命喺佢手小心啲」、「唔使咁勞氣嘅」。

不過，亦有網民覺得學生聚集於車門處可能阻礙乘客上落，令其他人無法上車，「有位都唔行入去，學生就大晒？其他人唔使上車？」、「車長出聲班人都仲可以個個行入去，證明車尾大把位企。你哋就上晒車，人哋就喺出面等多20分鐘，自X私」、「車長都話講咗十幾廿次，燥底都正常啦，好聲好氣係無人理，出聲X先行埋兩步」。

另外，有網民覺得網上流傳的影片不完整，不知司機責罵學生前後事情，難以評論，「無前無後，好難去講話司機問題」。

《香港01》已就此事向九巴查詢，九巴回應指事件發生於22日下午約4時左右，涉事車長現已被暫停駕駛職務，目前九巴正調查事件，如證實有不當行為將會採取紀律處分。

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