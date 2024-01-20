男童孭書包危闖馬路　沿告士打道「自由行」　2熱心司機帶回路邊

好人好事！近日網上瘋傳1段影片，1名男童在馬路上「自由行」，沿灣仔告士打道東行方向行走，其間有多輛汽車擦身而過。有的士司機留意到男童異狀，於是下車將他帶回馬路邊，另外1名私家車司機亦下車幫忙，兩人合力帶男童返回安全地方。



網傳1名男童在灣仔告士打道東行馬路上遊蕩，於車流之間行走。（Facebook影片截圖）

該段影片自14日起在多個社交平台上廣傳，有指事件發生於當日上午11時許，1名背着書包的男童在灣仔告士打道東行馬路上遊蕩，於車流之間行走。從影片可見，男童身穿白色上衣及灰色長褲，手持水樽，行走於行車線中間。沿途車輛亦紛紛閃避或減速，並且響咹示意，但男童未有理會。

之後有的士駛近，司機發現男童異狀，於是大叫想男童返回安全地方，「喂，行返去（行人路）啦！」。不過男童未有聽從，反而愈叫愈走。的士司機即時停車協助，下車急步跑向男童拉住他的書包，想將他帶回行人路。男童一度脫下書包想跑走，幸好的士司機眼明手快一手抓住男童的手臂，將他帶到馬路邊。

在馬路邊的行車線也有1輛銀色私家車停下，私家車司機也熱心地下車幫忙。惟男童仍想再度掙開束縛，最終在的士司機及私家車司機幫忙下，男童被帶到安全地方。

影片引起網民熱議，不少人都大讚的士司機及私家車司機好人，「好彩香港還有好人好事」、「司機好熱心」，亦有人擔心男童情況，「希望小朋友無事啦」。

（Facebook）