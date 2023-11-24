4小學生搭港鐵坐地下飲嘢　港男公審反被批多餘：現場抦完咪算

港鐵早有規定，不准在車廂或港鐵範圍內飲食。日前有上水街坊發文，指坐東鐵線時，看見有4名小學生手持飲品在車廂內飲用，其中3人坐車門位置，不滿發文斥「坐喺度都算，仲要飲嘢」。有網民揶揄4名學生似野餐，「人哋開緊Party，唔好阻住佢哋啦」、「到底誰家小孩這麼沒禮貌沒常識」；惟有留言覺得樓主公審小學生實在是小題大做，應當場責備也不應公開她們樣子，「現場抦完咪算，擺上網做乜鬼」。根據《港鐵附例》，任何人不得在站內或車廂內飲食，違者可被罰款$2,000。



有4名小學生於港鐵車廂內飲飲料，被看不過眼乘客公審。（FB「上水人大聯盟」圖片）

樓主日前在facebook群組「上水人大聯盟」發帖，不滿稱「坐喺度都算，仲要飲嘢」。從其上載圖片所示，有4名小學生揹着書包，其中3人坐在車門位置，她們手上均持有飲品，飲品並無杯蓋，容易不慎倒瀉。

有網民指4人舉止誇張，「到底誰家小孩這麼沒禮貌沒常識」、「這是什麼公民教育？港鐵職員全放假，以前我們在月台食嘢都被罰錢」，揶揄似「野餐」、「人哋開緊Party，唔好阻住佢哋啦」。有乘客曾坐頭等車卡，看見有兩兄妹分別吃杯麵和媽咪麵，「當時覺得小朋友放學太肚餓，諗住當見唔到，但杯麵啲汁到處彈，媽咪麵又跌落張櫈同地下，真係忍唔住出聲話佢哋」。女生雖有聽勸，不過就將麵碎掃到地面，其兄長後來亦重新進食，故無奈稱「有啲嬲但又真係唔想同人教仔女」。

不過，亦有人批評樓主動輒公審，又未有保護兒童，竟公開4人樣貌，「做乜唔（當場）出聲 ，你怕咗佢哋？」、「小朋友現場抦完咪算，擺上網做乜鬼」、「真係小題大做」；樓主事後回覆指，已將4人行為以電郵方式向其就讀學校反映。

乘客若然在車廂內飲食，最高可被罰款$2,000。（「Kinkidt近畿」圖片）

根據《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款$5,000；而第27B條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款$2,000。

（FB「上水人大聯盟」）