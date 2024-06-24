叫這名才算港人？內地女求改「像港人英文名」　這名字獲網民激讚

【香港旅遊】改什麼名字才像香港人？有內地女於小紅書發文表示，她將於近期來港，求問網民要取什麼英文名字才能「聽起來像香港人」。帖文引來網民熱議，不少人提出「Apple」、「Angel」、「crystal」、「Yuki」等常見英文名，當中有1個英文名獲一眾網民讚好。不過也有網民認為毋須特意改英文名，「去香港有必要取英文名？又不是去上班」。



改什麼名字才像香港人？（資料圖片）

該內地女日前於小紅書發文表示，她馬上就要來香港，期望網民幫她改1個像香港人的英文名，「麻煩大家幫忙，取個英文名，要求！聽起來像個香港人，感謝大家」。

樓主期望網民幫她改1個像香港人的英文名。（小紅書）

網民看過帖文議論紛紛，不少人建議叫「Apple」、「Angel」、「Angela」、「Amber」、「Candy」、「Christy」、「Christine」、「Cherry」、「Crystal」、「Julianna」、「Kelly」、「Kathy」、「Karen」、「Mandy」、「Malow」、「Scarlet」、「Yuki」等常見香港女生英文名，其中「Malow」獲最多網民讚好，「這個好」、「非常香港女生了」。

「Malow」獲最多網民讚好。（小紅書）

不過也有網民認為來港旅遊毋須特意改英文名，「去香港有必要取英文名？又不是去上班」、「不會講粵語取英文名也沒用吧」、「在香港任何英文名都行」。