久坐傷身！研究：日坐6至8小時易早逝　喝2杯這飲品可減死亡風險

辦公室上班族長期久坐，原來超傷身！有研究顯示，每天坐6小時或以上而喝咖啡的人，與同樣情況但不喝咖啡的人相比，死亡風險減低了24%，這項研究顯示了久坐損健康及喝咖啡的好處。



有研究指，每日飲2至3杯咖啡，有效降低久坐上班族的早逝風險。示意圖。（《等一個人咖啡》劇照）

有關研究結果早前刊登在《BMC公共衛生》期刊，有關研究的發現並來自原創文章，而是應《華盛頓郵報》的要求作出計算，並由中國中國蘇州大學醫學院公共衛生學院的研究員周惠民（譯音），他是專門研究咖啡與健康關係的學者。

有研究指，每日飲2至3杯咖啡，有效降低久坐上班族的早逝風險。示意圖。

這項研究從2007年到2018年間收集到10,639名測試者的數據，這些數據來自美國國家健康與營養檢查調查（NHANES），該調查每2年進行1次，自1999年以來收集美國人的健康和營養狀況。

研究還發現，每天坐超過8小時的人，較坐少於4小時的人相比，死於所有原因的風險增加了46%，與心血管疾病的死亡風險則增加了79%。而每天喝超過2杯咖啡的人，死亡風險降低了33%，心血管疾病的死亡風險降低了54%。研究人員指，咖啡有強大抗發炎作用，或許能抵消每日以小時計的久坐所造成之傷害。

有研究指，每日飲2至3杯咖啡，有效降低久坐上班族的早逝風險。（示意圖／資料圖片）

英國國民保健署（NHS）估計，英國人平均每天坐約有9小時，不只會減低新陳代謝，更會損害身體控制血糖、血壓和脂肪分解能力。不過據該項最新研究指，增加咖啡攝取量可有效降低這風險。

有研究指，每日飲2至3杯咖啡，有效降低久坐上班族的早逝風險。（示意圖／資料圖片）

科學家認為，咖啡豆中重要的抗氧化成份，是抵消久坐風險的關鍵。科學家續指，咖啡富含生物活性物質，近年越來越多證據顯示，由於其強大的特性，咖啡可以降低慢性疾病的死亡率。

（綜合）