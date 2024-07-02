每天這樣吃香蕉　女子突昏迷送院險死　醫生警告1類人食蕉會出事

【香蕉／健康飲食／心臟病】香蕉膳食纖維豐富，有良好通便效果，是「CP值」相當高的水果，但也不要多吃，否則可能出事！台灣有腎臟科醫生分享病例，1名年約60歲女病人因有排便不順問題，每天都吃一根香蕉，惟有天突然昏迷不醒送到醫院急診，發現每分鐘心跳只得42下，且有超高血鉀達「非常誇張數字」。

醫生提醒，香蕉雖然好處多，但有1類人只要每天吃一根香蕉，就可能導致高血鉀必須送醫急救，提醒「千萬不要因為貪食，而賠上性命喔」。



香蕉是「CP值」相當高的水果，但也不要多吃，否則可能出事。（示意圖／gettyimages）

台灣有腎臟科醫生林軒任於社交平台發文分享病例，1名年約60歲女病人本身有三高和腎臟病，因為排便不順，每天一定要吃一根香蕉幫助排便，但因為女病人鉀離子平時都在5.3左右（健康的血液鉀水平應在每升3.5至5.0毫當量（mEq）），每次覆診他都會提醒女病人「千萬不要吃這麼多香蕉，一周吃一根已是極限了」。

女病人每天吃1根香蕉，結果某天昏迷不醒送院急救。（示意圖／gettyimages）

不過林醫生表示，該女病人未有聽取勸告，繼續每天吃一根香蕉，結果某天女病人昏迷不醒送院急救，「心跳1分鐘只有42下，抽血發現鉀離子高達7.2」，直指「這是非常誇張的數字」。

他解釋，血鉀濃度大於5.5 mEq /L以上，即是「高血鉀症」，「高到這個程度，就會心律不整，嚴重時會造成心室顫動，通常遇到這種情形，電擊是救不回來的」，幸急救後女病人回復意識。

林醫生表示，對腎臟病患者來說，每天1根香蕉就可能導致高血鉀而必須送醫急救，提醒不要過量。（示意圖／gettyimages）

林醫生引述當地保健署指出，每人每日鉀離子攝取量為2,000至3,500毫克，換句話說，每天吃5根香蕉就會超標，然而對腎臟病患者來說，每天一根香蕉就可能導致高血鉀而必須送醫急救，提醒不要過量，「香蕉誠好吃，性命價更高，千萬不要因為貪食，而賠上性命喔」。