台女穿「迷你比堅尼」路邊截車惹議　被認出本尊竟是「英文老師」

夏日大解放！近日氣溫狂飆，讓人熱到受不了，但有網友在大馬路旁發現一位穿著火辣比堅尼的女子，拍照PO網後引起萬人暴動，不只有人眼尖認出拍照地點，更有人認出本尊身份。



一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享日前在街頭拍下的照片，圖中一位綁著馬尾的辣妹，她身穿水藍色比堅尼站在路旁攔車，手中還推著行李箱，看起來像是正在享受愜意的夏日時光。

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不過，辣妹的四周仍有幾位路人和的士司機大哥站在一旁，她不顧他人眼光穿著比堅尼站在大馬路旁實在勇氣可嘉。照片曝光後引起許多網友注意，其中有眼尖網友發現辣妹所在位置疑似是屏東東港碼頭，不少人猜測她應該是要去小琉球度假。

這些照片引來超過2萬人按讚留言，「夏天就是會有美麗的風景」、「噴鼻血了」、「這個好讚，不行了」、「比堅尼就給讚！」，更有人發現這位辣妹疑似就是推特網紅，「她在推特很有名啊」、「這不是倪娜嗎？」、「是那位英文老師嗎？」。

辣妹本人在推特曬出同款比堅尼穿搭照，也在個人IG轉發新聞，笑說要大家當笑話看就好，「我其實很低調的」。

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