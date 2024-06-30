殺蟑螂｜夏天為大地帶來無數曱甴！網民靠1招克服恐懼：再也不怕
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【殺曱甴】進入夏季蚊蟲也越來越多。對此，一名台灣女網友分享，自己從小到大最怕的就是蟑螂（曱甴），無奈每天在上班的路上總能看到數隻大蟑螂，還曾經嚇到摔倒在地上，好奇是否有克服對蟑螂恐懼的方法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在PTT以「有人成功克服對蟑螂的恐懼嗎?」為題，指出自己從小到大不怕其他蚊蟲，唯獨對蟑螂感到很恐懼，無奈每天通勤路上有很多小吃店，導致常常出現大量蟑螂亂竄，還因此被嚇到跌倒在地，讓她求助：
不知道有什麼方法可以克服對蟑螂的恐懼？
【相關圖輯】滅曱甴｜家中湧現小蟑螂 即學滅蟑6招治標又治本：小強當場死亡（點圖放大瀏覽👇👇👇）
【圖輯】點圖放大看「滅蟑6招」懶人包👇👇👇
+8
貼文一出後，多數網友分享自身經驗，紛紛表示：
「我只有當媽媽後，老公不在家時為了女兒才勉強不怕」
「我是為了保護老婆小孩，所以變得或裝成不怕的」
「為母則強，老公不在，兒子又被小強嚇到哇哇叫，就只能自己邊抖邊找拖鞋打，好不容易用拖鞋夾住丟垃圾桶，坐到沙發上還在抖」
「媽媽說她以前也怕，當媽之後就不怕了，我是怕爆」
「發現老公比我怕之後，就不怕蟑螂了」
「當爸後突然就不怕了」。
【相關圖輯】生活百科｜殺曱甴唔使用劍或殺蟲水 番槻水噴蟑螂肚一樣得！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
此外，也有部分網友分享克服蟑螂的辦法，紛紛回應：
「跟蟑螂關在同一房間一個晚上」
「某次密閉空間沒人救，堅強起來殺死牠後就不太怕了」
「被蟑螂毫無防備嚇過一次後，就恐懼轉生氣，再也不害怕了」
「瞭解一下洪水療法」。
【同場加映】網購小心！家居儲紙皮箱隨時變曱甴繁殖溫床 3個原因要即刻掉（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+2
女學生同曱甴「惡鬥3日3夜」出50蚊港紙向網民求救 結局超有愛網民台中食油豆腐 一咬驚見巨大完整曱甴 崩潰喊：我先去吐了內地學童流行「養臭水」！加牛奶、曱甴由它「發酵自爆」臭到嘔台女食蛋糕咬到「卡滋卡滋」怪聲 下秒吐出碎掉大曱甴超崩潰曱甴出沒！教授教自製麥片蟑螂丸一吃全竇死清光！加1物效力更強曱甴藥｜蟑螂照食無誤！事主崩潰求救 網民力推一招幫牠們加餸
延伸閱讀：
博愛座之亂北捷文湖線出手了！ 23字廣播內容獲乘客好評：終於
娘家給的黃金放「婆婆金庫」 媳婦想討回來竟被罵：不是妳說的算
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】