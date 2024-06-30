殺蟑螂｜夏天為大地帶來無數曱甴！網民靠1招克服恐懼：再也不怕

【殺曱甴】進入夏季蚊蟲也越來越多。對此，一名台灣女網友分享，自己從小到大最怕的就是蟑螂（曱甴），無奈每天在上班的路上總能看到數隻大蟑螂，還曾經嚇到摔倒在地上，好奇是否有克服對蟑螂恐懼的方法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名女網友在PTT以「有人成功克服對蟑螂的恐懼嗎?」為題，指出自己從小到大不怕其他蚊蟲，唯獨對蟑螂感到很恐懼，無奈每天通勤路上有很多小吃店，導致常常出現大量蟑螂亂竄，還因此被嚇到跌倒在地，讓她求助：

不知道有什麼方法可以克服對蟑螂的恐懼？

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貼文一出後，多數網友分享自身經驗，紛紛表示：

「我只有當媽媽後，老公不在家時為了女兒才勉強不怕」

「我是為了保護老婆小孩，所以變得或裝成不怕的」

「為母則強，老公不在，兒子又被小強嚇到哇哇叫，就只能自己邊抖邊找拖鞋打，好不容易用拖鞋夾住丟垃圾桶，坐到沙發上還在抖」

「媽媽說她以前也怕，當媽之後就不怕了，我是怕爆」

「發現老公比我怕之後，就不怕蟑螂了」

「當爸後突然就不怕了」。



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此外，也有部分網友分享克服蟑螂的辦法，紛紛回應：

「跟蟑螂關在同一房間一個晚上」

「某次密閉空間沒人救，堅強起來殺死牠後就不太怕了」

「被蟑螂毫無防備嚇過一次後，就恐懼轉生氣，再也不害怕了」

「瞭解一下洪水療法」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】