視姦？港女上身這樣穿出街　呻被阿伯圍望：好不舒服　網民揭關鍵

「視姦」問題常惹爭議。有港女於網上發文，指自己日前做完運動後「無攞衫換」，直接穿運動服裝出街，結果「feel到伯伯們嘅眼光」，令她感到「好唔舒服」，質疑「好想知其實係香港保守定點。外國其實大把女仔就咁bra top + yoga pants（瑜伽褲）或者緊身褲岀街，但點解係香港就要接受特別眼光」。

帖文引來網民熱議，有人認同的確會感到不舒服，「真係會好尬loll」、「香港阿伯係唔識尊重人咁狂望」；也有人安慰樓主毋須理會他人目光，「咁咪照行，邊理得人咁多，自己（衣着）舒服就好」、「自己開心就ok」。另有網民點出關鍵，「望下都好正常」。



有港女於網上發文，指自己日前做完運動後「無攞衫換」，直接穿運動服裝出街，結果「feel到伯伯們嘅眼光」，令她感到「好唔舒服」。（《大步走》劇照）

該港女周二（6月25日）於社交平台threads發文，開首即問「好想知其實係香港保守定點」。她表示，外國不少女生會着「bra top + yoga pants」或「緊身褲」岀街，「個個勁normal（平常）」，不理解為何在香港這樣穿着出街就要接受「特別眼光」。

樓主以自己作例，周二她做完運動「無攞衫換」，於是直接以這些衣着出街，惟等候升降機時，已「feel到伯伯們嘅眼光」，令她「成個人好唔舒服」，而之前乘搭港鐵時有女生這樣穿着，同樣「啲人好似好奇怪咁望住」。

瑜伽衫褲等運動服飾方便又舒適，不少人會直接穿着出街或做運動。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人認同的確會感到不舒服，「真係會好尬loll」、「HK人少見多怪」、「因為香港阿伯係唔識尊重人咁狂望，所以個個着得保守都合理」。也有人安慰樓主毋須理會他人目光，「咁咪照行，由佢望啦，講真妳就算着長袖都會望妳架啦，邊理得人咁多，自己舒服就好」、「自己開心就ok」。

帖文引來網民熱議，有人認同的確會感到不舒服，也有人認為正常。（threads）

另有網民點出關鍵，「啲人望係因為好奇點解咁樣着」、「望下都好正常」。亦有網民質疑，「望下已經覺得睇蝕咗，會唔會係妳自己保守？」、「又要着又怕俾人望咁矛盾？」、「好明，所以行街會刻意咩女人都唔望」。

瑜伽褲等運動服飾是女性常見衣着之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

愛穿瑜伽褲等運動服飾女藝人▼▼▼