的士馬路大戰影片瘋傳！同1行車線爭位「賽車」勁過F1　結局慘了

【的士】馬路駕駛應該互諒互讓，否則隨時出事！本港網絡瘋傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到觀塘牛頭角道有兩部的士在同1條行車線上並排而行互相搶位，各不相讓，最終雙方「賽車」一段距離後碰撞停下，阻塞交通。

影片引來網民熱議，笑言「本是同根生，相煎何太急」、「好睇過F1」、「嘩！好優質！好有禮貌呀！」；也有網民斥責兩名的士司機行為離譜，罔顧道路安全，「告佢兩個危駕啦」、「OnX + OnX = OnX 2次完」。



觀塘牛頭角道有兩部的士在同1條行車線上並排而行互相搶位，最終雙方「賽車」一段距離後碰撞停下。（影片截圖）

該段「的士馬路大戰」25秒影片在「交通意外求片區」、「馬路的事討論區」等多個本港Facebook交通群組流傳。

事發6月24日下午5時許，影片見到，觀塘牛頭角道靠近行人路行車線上，有2部紅色的士並排距離極近，而且一同向前行駛互相搶位，像「賽車」般各不相讓，相當驚險。

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然而駛過交通燈後，畫面右方的的士稍稍加速超越了左邊的士，但由於兩車距離極近，右邊的士向車頭右方調整位置時，最終撞到旁邊的士。

碰撞後雙方在馬路中央停下，後方車輛被堵塞，交通受阻。

影片引來網民熱議，笑言「本是同根生，相煎何太急」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，笑言「本是同根生，相煎何太急」、「好睇過F1」、「雙雄爭霸, 誰夠X居」、「一線不能藏二車」、「嘩！好優質！好有禮貌呀！」、「拍戲都無咁精彩」、「最衰係條馬路，做乜畫到咁闊」、「最後2個都輸，車房勝！」。

也有網民斥責兩名的士司機行為離譜，罔顧道路安全，「告佢兩個危駕啦」、「OnX + OnX = OnX 2次完」、「小學雞」。