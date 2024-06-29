引體上升？女童搭港鐵攀爬扶手　港女公審掀爭議：小朋友好動係咁

小童活潑好動固然無可避免，但都要看場合！有港女日前搭乘港鐵時，目睹1名女童攀爬扶手玩樂，對方先是以兩手握緊上方吊環橫柱，如做「引體上升」，之後又沿扶手滑行至地面，曾因撞倒乘客而被斥責，向其家長反應不果，故貼出片段質疑「不能乖乖的坐嗎？」。有網民認為樓主公審多餘，「小朋友好動就係咁」、「無影響人又咁多吉位」；不過更多人反駁，認為家長有責任教育小孩避免影響他人，「喺適當嘅場合做適當嘅事，幼稚園都有教啦」、「係咪要等踢到人先叫錯？」。



有女童搭乘港鐵時，於車廂內攀爬扶手玩樂被公審。（threads影片截圖）

該女生在 threads 帳號上傳片段，不滿質疑「不能乖乖的坐嗎？」。片段畫面顯示，當時她正搭乘港鐵，車廂內1名女童先是攀爬扶手，然後兩手握緊上方吊環橫柱，尤如做健身「引體上升」訓練。女童之後透過扶手，滑行返回地面，再往另一節車廂跑去，周遭未見有成人陪同或制止，但就有1名穿着白色上衣的女童旁觀，未知2人是否認識同行。

帖文引來網民兩極討論，有人質疑樓主動輒公審，認為小朋友「百厭」是無可避免，「又話亞洲教育對小朋友壓迫，結果佢哋玩下都俾人放上網」、「無影響人又咁多吉位」、「連小朋友也要批鬥」、「唔使下下出Po扮正義」、「小朋友好動就係咁，我覺得無咩所謂，但真係唔該遮樣」。

樓主補充，片中女童不止1次撞到其他乘客，曾有乘客開聲指責她們，可惜要求她們家長管教仍無用，故貼出片段公審。

惟更多人批評女童家長疏忽管教，「喺適當嘅場合做適當嘅事，幼稚園都有教啦」、「好動應該留返公園先自由奔放，嗰到係公眾地方，要教小朋友唔好影響到其他人」、「我自己都有小朋友，從來唔畀佢哋咁做，係咪要等踢到人先叫錯？」、「交通工具行駛途中會搖晃，就算扶住都有機會企唔穩，萬一因為咁而受傷，係邊個嘅責任？」、「平時遇到類似情況，我坐或企附近一定行開，有咩事個小朋友跌落嚟或撞到，分分鐘話返你轉頭」。

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