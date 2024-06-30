港女堅持要「熟嘅太陽蛋」！斥茶記貨不對辦　網民嘲：要熟嘅魚生

在本地茶餐廳吃早餐，可因應個人要求要太陽蛋、炒蛋或熟蛋。有港女早前在網上發文及相，指在九龍城1間茶餐廳買外賣早餐，想要「煎熟蛋」卻得到炒蛋，而其後她堂食，今次講明要「煎熟嘅太陽蛋」，但女店員表示「聽唔明」，最後給她一隻太陽蛋。港女堅持不吃想離開，但女店員卻指食物已到，不吃也要付款，否則報警處理，讓該港女爆嬲「而家係你畀唔到我想要嘅嘢呀」，而令她感到最憤怒的是「煎熟蛋依然係生嘅」，於是在網上公審。可惜她圍爐不成，反引來不少網民嘲諷，最後刪帖了事。



樓主要求「熟嘅太陽蛋」，但發現出來竟是「生的」，公審茶餐廳貨不對辦。（Facebook圖片）

有港女早前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發文及相，表示在九龍城1間茶餐廳買外賣早餐，想要「煎熟蛋」卻得到炒蛋。其後她到該茶餐廳堂食早餐，她指自己已講明要「煎熟嘅太陽蛋」，但女店員表示「聽唔明」，最後給她1隻「唔熟」的太陽蛋。

樓主堅持貨不對辦想離開，但女店員卻指食物已到，不吃也要付款，否則報警處理，讓該港女憤怒，「而家係你畀唔到我想要嘅嘢呀，結果畀一份咁嘅嘢我，個包少咗一半，煎熟蛋依然係生嘅」，遂在網上發文公審。

可惜樓主圍爐不成，反引來不少網民嘲諷，最後只好急急刪帖。有網民嘲樓主「食開英式早餐嘅名門淑女係唔同啲，對生活品味係有啲要求」，亦有不少網民撐女店員，表示樓主的要求出現根本矛盾，「咩叫煎熟嘅太陽蛋」、「同要熟嘅魚生一樣，熟嘅就唔係叫太陽蛋啦」、「熟蛋同太陽蛋冇可能同時出現喎，瞓醒未？」。

不少網民好心提出指正，「熟既就唔係叫太陽蛋啦，叫反蛋或熟蛋」、「佢應該唔識反蛋呢個Term（詞彙）」、「其實係咪想要反蛋？」。亦有人搞笑留言「我諗起凍嘅滾水、凍菜蜜走甜、紅豆冰走冰」、「我要一個四條邊嘅三角形呀」。