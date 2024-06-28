楊過斷左手定右手？澳門金庸展黯然銷魂掌驚現右掌印　掀網民爭議

【神鵰俠侶／金庸／楊過】楊過斷的是左手還是右手？這個問題再度引起網民關注！澳門正舉行《俠現媽閣》金庸劇集服裝及兵器展，其中1個展品是《神鵰俠侶》主角楊過打出的黯然銷魂掌掌印，供遊客站在上方打卡，有網民發現該隻是右手掌印，但原著中獨臂的楊過斷的正是右手，好奇該掌如何打出？



有網民爆笑指「可能係左手手背呢」、「鵰兄代打」。事實上，楊過斷哪隻手的問題並非首次出現，過去《神鵰俠侶》翻拍成電視劇時，劉德華和古天樂版都是斷左手，當時已被笑指「斷錯手」，亦有流傳拍劇改斬左手其實有實際原因。



澳門正舉行的《俠現媽閣》金庸劇集服裝及兵器展中，有展品為楊過的黯然銷魂掌右掌，引起網民討論。（新華社）

澳門海事工房正展出《俠現媽閣》金庸劇集服裝展及兵器展，兩展館會展出8大金庸武俠劇集的經典場景，包括《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》等。其中有展品為楊過打出的巨型黯淡銷魂掌掌印，供遊客站在上方打卡，有網民發現，該掌印是隻右掌，而原著中楊過斷的是右手，好奇楊過是如何擊出已經失去的右掌。

澳門正舉行的《俠現媽閣》金庸劇集服裝及兵器展。（新華社）

網民爆笑猜測楊過如何打出右手掌印，「可能係左手手背呢」、「鵰兄代打」、「用左手握住斷手傳功打出來的掌印」、「用左手捉住隻石手打」、「太求其」。有網民提到，當年劉德華版的《神鵰俠侶》是斷左手，「證明當年大台劉德華好成功，後者幾乎全部跟佢，其實個個都冇睇過原著」。

網民提到，劉德華版的《神鵰俠侶》是斬左手，之後的作品照跟就錯上錯。（《神鵰俠侶》劇照）

楊過斷手問題並非首次出現，《神鵰俠侶》曾多次翻拍，較早期的劉德華版和古天樂版中，他們斷的都是左手，雖然黃曉明版本長年被恥笑，但斷右手屬「斷啱手」。過去已有網民取笑劉德華版和古天樂版被「斬錯手」，有人猜測原因，是左撇子演員不易找，要演員以非慣用手拍攝拿劍畫面有難度，有傳當年劉德華演楊過時有拿劍打筋斗情節，難用左手應付，劇組才改斷左手。

2024年3月15日農曆二月初六是已故武俠小說泰斗金庸（查良鏞）百年誕辰，兩項紀念展「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」亦於同日在香港展開。（黃浩謙攝）

相閞報道：金庸《神鵰俠侶》楊過小龍女難覓 神鵰更難求：歷代鵰兄大回顧！

神鵰在原著中是獨孤求敗的同伴，身型巨大，除了醜，連羽毛都不多，卻在楊過低潮時扶了他一把，楊過更視牠為最親密的伙伴，故會喚他作「鵰兄」。而電劇視拍出了多個版本的神鵰，最古老的需要人扮，較新的就用特效做出來，但最令人「印象深刻」的，一定是台灣三立版的「鵰兄」，因其山寨而趣怪的造型實在太搶鏡了！



【歷代鵰兄大回顧】1995年《神鵰俠侶》是無綫製作的新版，劇中古天樂的楊過帥氣，李若彤演的小龍女有仙氣，劇中鵰兄終於擁有巨大體型，比古天樂還高，而且雙目有神，簡直擁有男人夢寐以求的電眼，唯一令人不滿的是牠毛太多。（《神鵰俠侶》劇照）

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（綜合）