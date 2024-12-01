友人借錢不還！22歲女遭變性人迫賣淫　日接10嫖客還債　後續更慘

替人做擔保請三思，否則可能招致嚴重後果！泰國1名22歲女子為朋友做擔保人，協助借到3萬泰銖（約6,480港元），惟朋友逃到國外後拒絕還錢，債主因而委託團夥向女子追債，其中1名21歲變性人將女子擄走，沒收其身份證和手機，繼而強迫她下海賣淫，惟即使還清友人債務後，變性人仍指女子欠債9萬泰銖（約19,100港元），迫她繼續賣身，每日更要招呼10名來自世界多國的嫖客，苦不堪言。



女子忍無可忍下決定逃走，卻遭變性人率團夥上門施襲和試圖將她擄走，即使驚動警方，團夥都沒有退縮，反而聲稱認識警方高層，不擔心會被捕。女子無可奈何下唯有向當地傳媒求助，公開自己的遭遇，希望不再被對方騷擾。



22歲女子為朋友做借貸擔保，惟對方拒絕還債，令她被迫下海賣淫代還錢。（Khaosod圖片）

女子被迫賣淫代友還債

22歲女事主本身從事公關工作，接受訪問時仍然表現恐懼，擔心被團夥上門擄走。她於今年6月向記者交代事件來龍去脈，稱本年初為朋友做借貸擔保，協助對方借了3萬泰銖（約6,480港元），但朋友隨後逃到外國一去不返，債主收不到還款，即有委託團夥向擔保人追債，女子的噩夢便開始了。

該追債團夥是由1名21歲變性人為首，他們的將女子擄走，說明來意後沒收其手機和身份證，稱無錢還債就必須賣淫接客，還清債務後才會歸還手機和身份證，讓她重獲自由。女子無法還款，只能被迫賣淫，4天後估計已還清債務，惟團夥聲稱她尚要還5,000泰銖（約1,063港元）追債費，女子唯有出賣肉體抵債。

女子忍無可忍逃走，變性人率團夥成員上門施襲，更試圖將她擄走。（示意圖/gettyimages）

舊債還清突再添新債

當女子把追債費都還清後，團夥又稱她與其前男友早前向另1名債主借了9萬泰銖（約19,100萬港元），現在要一併還錢。女子無力反抗下又要繼續皮肉生涯。賣淫近1個月期間，女子每天招待10名嫖客，他們來自美國、印度和韓國等國家，每次收費2,000至3,000泰銖（約420至640港元），所有肉金都被團夥沒收，女子最多只能收到小費，當她估計還清所有債務後便立即逃走。

惟團夥知道女子藏在何處，竟然上門試圖抓人，更成功騙取公寓保安員信任，進入公寓找到女子的住處。女子拼命反抗下遭毆打，因而報警求助。在警方的調停下，團夥願意停手，稱會好好商討債務。惟警員離開後，團夥故態復萌，不但對女子施以掌摑、扯髮和怒踩，而且試圖將她拉進1輛私家車內。女子再次反抗及報警，團夥見無法得逞而逃走，過程被公寓閉路電視拍下。

女子估計涉案團夥是從其手機得知其債務狀況，因而巧立名目誘騙她繼續賣淫，從中私吞皮肉錢。（gettyimages）

團夥聲稱認識高級警官

女子事後致電2名債主查詢債務狀況，證實她為朋友做擔保的3萬泰銖已還清；至於她與前男友借的9萬泰銖，相關債主稱還沒有收到還款，女子估計涉案團夥是從其手機得知其債務狀況，因而巧立名目誘騙她繼續賣淫，從中私吞皮肉錢。

女子形容目前仍然擔驚受怕，團夥更向她發送訊息，聲稱認識高級警官，即使她報朋警都不會有警員受理。在求助無援下，女子在網上更開她幾乎被擄走的片段，又決定接受媒體訪問，希望公開事件向警方施壓，繼而將團夥緝拿歸案。

（綜合）