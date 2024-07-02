的士禮貌運動｜司機溫提小心、落車拎齊嘢　港女讚：未試過咁Warm

的士司機服務態度不時引來大眾討論，有見及此的士業議會提倡「的士禮貌活動」。日前有港女搭乘的士時遇到有禮司機，讚揚對方「手車又好」，不但極速將她送回家，到目的地時清楚道出車資為175元，「收你$200，找返$25，啱啱好」，又提醒她小心和「拎齊嘢」，故驚訝稱「從來未試過咁warm」，並問道：「係咪禮貌運動起了作用？」



有網民覺得每個行業好壞皆有，「有啲本身真係有禮貌」、「的士司機唔一定都係仆X」；另有人表示認同，分享遇態度有禮的士司機經歷，「今朝搭個司機又話歡迎上車，又叫我戴安全帶準備岀發，勁有儀式感」、「收小（車資）我都遇過」。



有港女遇非常有禮的士司機，被對方溫提小心和「拎齊嘢」，不禁驚歎「從來未試過咁Warm」。（《降魔的》劇照）

「係咪禮貌運動起了作用？」該女生在 threads 帳號發帖，分享日前搭乘的士，遇到非常有禮的的士司機，令其震驚不已。她指先是上車時詢問司機「過唔過海？」，對方回覆可以，並提醒她「慢慢」。

到達目的地後，該司機詢問她要否單據，並清楚指出車資為175元，「收你$200，找返$25，啱啱好」，再次提醒她記得「拎齊嘢」和小心，然後有禮道別，故驚歎「從來未試過咁Warm（溫暖）」，同時讚揚對方「手車好」，極速將她送返家中。

有網民指每個行業都有害群之馬，不能「一竹篙打一船人」，「的士司機唔一定都係仆X」。（資料圖片／示意圖）

有網民認為每個行業都有害群之馬，不能「一竹篙打一船人」，「的士司機唔一定都係仆X」、「有啲本身真係有禮貌，會祝佢生意興隆，（但）無禮貌真係唔少」、「你中咗SSR（Superior Super Rare，屬遊戲中稀有角色或遊戲，意指較難遇到）」、「其實有啲新入行嘅師傅好有禮貌，係啲老屎忽先多古怪」。

有不少留言則分享曾遇態度有禮的士司機經歷，「今朝搭（的士），個司機又話歡迎上車，又叫我戴安全帶準備岀發，勁有儀式感」、「我由中學開始，1星期平均搭1至2次的士，到出嚟做嘢1個月2次左右，未試過遇到唔好禮貌嘅，成日都有講有笑添」、「我搭的士多數遇到好好的士司機，上次機場返屋企都係，有禮貌到我嚇親」、「收小（車資）我都遇過」。

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