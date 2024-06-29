打細路！黃大仙阿伯疑嫌男童阻路　出手打頸霸路行　網民睇片震怒

有時遇到有人阻路，應該好言勞煩對方讓開。有家長在網上表示，日前兒子在外傭的陪同下放學，行經黃大仙大成街街市對開，遭1名陌生阿伯襲擊，呼籲「各位家長請小心留意此人」，同時上載相關影片，可見男童在行人路上行走，一度回頭望向外傭，其間對面有1名陌生阿伯走近，懷疑男童阻路，因而出手打中其頸部位置，男童中招稍微讓開，阿伯則「大地任我行」，大刺刺地繼續行。



網民看片後大怒，留言指「仲唔即刻報警」、「阿伯咁嘅行為唔得喎，小朋友都冇整到你」，亦有人認得片中男子，經常在區內斥責街坊，認為「就算報警都應該無乜用」。



身穿校服的男童在行人路行走，最初稍為東歪西倒，但隨後正正經經走路。（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」影片截圖）

樓主在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載影片，現場是黃大仙大成街街市對開大成街，行過停車場出入口，所以行人路和馬路之間沒有欄杆，後方外傭一直拍片，1名身穿校服的男童在行人路行走，最初稍為東歪西倒，但隨後正正經經走路。

其間男童聽到後方外傭呼叫和展示心心手勢，男童一度回頭，隨後沒有理會外傭，繼續行走。對面有陌生阿伯走近，懷疑覺得男童阻路，於是出手打中其頸部位置，男童中招輕呼一聲，繼而稍微讓路，阿伯繼續走路，相信男童沒有受傷，事後望住外傭，不知如何反應。

男童中招輕呼一聲，繼而稍微讓路，阿伯繼續行走，相信男童沒有受傷，事後望住外傭，不知如何反應。（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」影片截圖）

樓主指出，事發位置位於黃大仙大成街街市對開，呼籲「各位家長請小心留意此人！保護好自己嘅小朋友！」，多名網民留言指「嘩！好離譜，如果推咗出馬路，咁啱有車駛過，咁就大件事！」、「搞錯呀！又唔係撞到佢」，亦有人認得片中男子，指出對方曾在區內斥責街坊，行為比較奇特暴躁，但都不應出手打中男童。

（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）