輕鐵乘客吵架片瘋傳！與大叔爭執　港女狂爆粗：我係咁X大聲㗎喇

搭乘公共交通時，理應有良好態度互相忍讓。近日網上流傳影片，顯示1名女子乘坐輕鐵時疑因聲量問題與1名大叔口角，女子連番爆粗狂罵大叔，更表示「我係咁大X大聲㗎喇，你怕嘈咪搭私家車囉！」，之後更辱罵大叔若「淆底」不打電話報警，「你就死狗」。2人口角時有輕鐵職員上車調停，其間列車一直未能駛離車站，其他乘客也只能無奈等候。



網上流傳影片顯示1名女子乘坐輕鐵時疑因聲量問題與1名大叔口角，女子連番爆粗狂罵大叔。（Facebook影片截圖）

有網民將事發影片轉載至Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷：點只係交通咁簡單」，並表示「天氣熱人到更年期特別煩躁，點樣睇都唔啱潑婦罵街」。

有關影片長數分鐘，可見事發地點應為天水圍輕鐵天富站，當時輕鐵已埋站並打開車門，車廂內1名身穿橙色上衣的女子與另1名大叔疑因聲量問題爭執，女子不斷高聲喝罵大叔「你咁X架勢唔畀人嘈得嘅，咪搭私家車囉！」、「我係咁X大聲㗎喇，你怕嘈咪搭私家車囉！」。大叔難忍被罵，即時通知車長，並疑似表示要報警。

女子緊跟在大叔身旁，「手指指」連環爆粗狂罵「你唔X打3條9報警，我跟你挽鞋！X你老X臭X！報！你而家就報警！」。其後1名身穿港鐵制服的職員進入車廂了解情況，女子坐到大叔身後，而大叔就解釋「我叫佢唔好咁大聲」。女子則反復「跳制」般告之職員「佢話要報警！報！」，並多次重申「我尊重佢意願」，之後更激動站在大叔身旁指着他的頭辱罵指責他「淆底」，「你唔X報你就死狗」。大叔反駁「你郁到我」，然後離開座位。

1名身穿港鐵制服的職員進入車廂了解情況。（Facebook影片截圖）

爭執期間，列車一直未能駛離車站，女子的表現令車廂內不少乘客側目。女子霸氣十足坐回座位之上，並高聲對職員表示「我而家叫你打（電話），唔係你唔X好開車」、「我而家坐係到等差佬嚟」，之後又再罵大叔「你自己話要報警先，搞咁X大壇嘢」。彼時雙方僵持不下，均未有進一步行動，而影片拍攝者一度下車，可見車廂外同樣有不少等候輕鐵的乘客。

拍攝者再返回車廂，隱約可聽到有其他乘客對女子有微言，而職員就問「咁而家繼續開車啦喎」，女子情緒激動，繼續大叫「我而家無話唔X叫你開車」，隨後又對其他乘客表示「而家係司機唔X開車」。之後職員在取得同意後，決定讓輕鐵重新開出。職員離開車廂後，輕鐵車門關上，影片亦至此結束。

影片在網上引起網民熱議，不少人批評片中女子阻礙其他乘客，「阻住晒」、「騷擾乘客」。而記者翻查資料發現，該段影片於今年4月時已曾在網上流傳過，不過片中內容未能得知實際上是何時發生。

（Facebook）