印度男懶理警告「勇闖老虎園區」即後悔 雙手合十求饒遭活活咬死
撰文：聯合新聞網
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根據《Daily Star》報導，印度曾有一名愛虎成癡的22歲男子，不顧警告跳進動物園的老虎園區內，在歷經15分鐘的垂死掙扎後，最後不幸被老虎活活咬死。
報導指出在2014年間，當時年僅22歲的男子馬克蘇德汗（Maqsood Khan）到了位於新德里（New Delhi）的國家動物園（National Zoological Park）參觀。然而馬克蘇德汗相當熱愛老虎，參觀過程中竟然不理會告示牌及在場人員多次警告，獨自越過柵欄跟小樹籬，直接從18英尺（約5.5公尺）高的地方跳進園區護城河，想跟老虎來場近距離接觸。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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不過從其他遊客拍下的影片中可以看到，當馬克蘇德汗真的和7歲大的白老虎維傑（Vijay）面對面後，馬克蘇德汗開始雙手合十像是在禱告，又或者在拜託白虎能饒牠一命，情勢頓時變得非常緊張。
維傑不斷打量著馬克蘇德汗，一人一虎僵持15分鐘。儘管旁人幫忙丟石頭或發出聲音，試圖吸引白虎的注意，但最後馬克蘇德汗仍被咬住脖子，拖進園區角落慘死。園方後續將老虎趕到一個小籠子內，在案件發生後兩小時才終於打撈出馬克蘇德汗的屍體。
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