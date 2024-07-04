機場男乘客無禮吩咐搬行李　不滿唔熟路要問　的哥反駁獲撐

的士司機服務態度一直引來外界討論，但乘客同樣都要保持禮貌。近日有的士司機在網上表示，日前在機場接載一對目測60歲的男女，將行李放在行李車便上車，並揮手吩咐司機下車搬行李，「奉旨」態度令樓主大為不悅；其後男乘客表示前往錦田公路上村巴士站，由於GPS未能顯示位置，司機遂向乘客再三確認路線，對方竟批評司機「新揸的士㗎，咁多問題嘅，錦田公路上村喺香港40幾年，我都未見過有人唔識」，態度無禮令司機相當不滿，認為司機及乘客應互相尊重，他亦沒有對乘客無禮，指「如果你有需要幫手，係咪需要出聲或者講聲『唔該』？」



帖文引來不少網民熱議，有人力撐司機指「其實你已經做得好好，唔識咪問清楚， 搬行李亦唔係老奉」、「大把人係咁，唔該都冇聲，唔係冇禮貌問題，直頭係冇家教」。



男乘客不滿樓主沒有幫手搬行李，而且並不熟路，樓主即場反駁。（劇集《降魔的》截圖）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，早前在機場等客，其間一對大約60歲左右男女準備上車，樓主遂打開車尾箱，方便他們擺放行李，但他們「一句聲都唔出」，就繼續將行李留在行李車，繼而上車，樓主一直沒有下車幫手搬行李，然後乘客下車，將行李搬到近的士位置，仍然沒有說過一句話，眼神凶狠，揮手指示樓主下車搬行李。

乘客上車後，樓主詢問目的地，男乘客表示前往錦田公路上村巴士站，由於樓主甚少前往錦田，所以打算使用GPS，但GPS無法顯示錦田公路上村巴士站，樓主詢問「想行邊條路呢？」，男乘客開始不滿，反問「有好多條可以揀咩？」，更批評樓主「新揸的士㗎，咁多問題嘅，錦田公路上村喺香港40幾年，我都未見過有人唔識」，樓主反指自己「都揸咗一段時間，香港每個地方都幾十年㗎啦，我就唔係個個地方都去過或者去過都唔記得」。

樓主重申需要彼此尊重，「你若唔尊重我 我亦冇需要額外去幫你」，但當然如果有需要，樓主就會幫手。（劇集《降魔的2.0》劇照）

男客人重提搬行李一事，認為樓主欺負老人家，提出的士司機必須協助乘客搬行李，樓主反駁「協助咗啦，幫你開咗行李門，如果你有需要幫手，係咪需要出聲或者講聲『唔該』？」男乘客反問「識唔識分莊閒？我有需要同你講『唔該』咩？」，樓主解釋「莊閒我就唔識分，我嘅職責只係揸車送到目的地，而唔係你嘅工人，若然有禮貌我見到需要幫手，我係會幫手，但亦唔係老奉」，強調做人應該有禮貌，「品德都冇，有錢都冇用」。

男乘客怒斥「唔好再出聲，繼續跟你個導航行啦」，樓主沒有再回應，但對方不停自言自語，再夾雜粗口。

多名網民留言撐樓主，表示「其實你已經做得好好，唔識咪問清楚， 搬行李亦唔係老奉」、「西客不用上心」、「做得非常之好」。（示意圖/資料圖片）

樓主認為「有人覺得畀錢，自己就可以高高在上」，重申需要彼此尊重，「你若唔尊重我 我亦冇需要額外去幫你」，但當然如果有需要，樓主就會幫手。

帖文引起多名網民熱議，不少人留言撐樓主，「搬貨真係唔包，保險唔包搬貨整親，一陣跌爛佢啲嘢或者整親條腰邊個賠？」、「西客不用上心」、「做得非常之好」、「佢放低㗎行李車，又唔出聲，可能啲行李唔係佢嘅，照開車得喇」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）