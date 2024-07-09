大晒？貼禁區紙保安公司車泊正巴士站　阻埋站上落客　網民籲舉報

不是政門的緊急車輛，竟敢公司停泊在巴士站擋路？近日有網民上傳照片，顯示1輛保安公司的私家車停泊在大埔一巴士站範圍，樓主直斥該私家車阻礙巴士埋站上落客。有網民看到照片，指涉事私家車疑有禁區紙，或因在附近工作而短暫停泊該處，但也有人批評即使如此，司機也不必泊在巴士站的正中間，「泊埋小小都唔得？」，又認為私人公司的私家車沒有特權阻路，呼籲作出舉報。其後樓主回應已向1823舉報。

有網民上傳照片，顯示1輛保安公司的私家車停泊在大埔一巴士站內，直斥私家車停泊的位置阻礙巴士「埋站」上落客。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「大埔TAI PO」發文，並上傳照片顯示1輛保安公司的私家車停泊在大埔一巴士站，當時後方不遠處有1輛巴士「埋站」，樓主不禁在文中大嘆「佢都泊得夠霸氣」。

帖文引來網民討論，有人表示涉事私家車疑有禁區紙，並指假如解款車因執行任務而在禁區許可證列明的時段及地點停泊，或不構成違泊，但樓主後來更新帖文回應，認為無論有否禁區紙，「其實可唔可以再泊好啲，當然巴士站仲運作時唔好泊入嚟係最好；亦唔好泊喺巴士站正中間，泊前啲後啲得唔得？車尾唔好擺咗出去好唔好？」，並指自己已向1823舉報。

另有網民就批評私家車司機自私，阻礙其他人上落巴士，「解款車公司不嬲當自己係警車都大晒」、「泊埋小小都唔得？」、「嘥氣啦！警察嚟到最多咪趕走！轉頭泊過又點話！近呢十年都係咁泊㗎啦！沒完沒了」、「揸得呢啲10架有9架都係咁泊，最緊要近唔駛行得遠」。