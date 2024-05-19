中港牌私家車違泊巴士站？車長無法駛離堵塞交通　司機咁講遭公審

駕駛者互諒互讓，道路才會更暢通。不過較早前有市民於網上圖文並茂公審，指粉嶺有中港牌私家車涉嫌違泊巴士站內，不但阻礙巴士駛離，更堵塞後方車輛，影響交通。當巴士車長下車，要求私家車司機駛前騰出更多空位，對方拒絕更稱「報警都唔驚！」，但警察還未到場，司機便越過雙白線調頭離去，他不禁質疑對方「又話報警都唔怕，點解要逃走啊！」。有網民批評該司機自私，「好X乞人憎」，認為必須舉報嚴懲，「違反道路標記」、「影到照做雙白（線）」。



粉嶺有中港牌私家車疑違泊巴士站內，阻礙車長駛離，堵塞後方交通。（FB「香港違泊全紀錄」圖片）

樓主在facebook群組「香港違泊全紀錄」上傳多張圖片，指事發於5月10日下午1時許，粉嶺華明邨耀明樓巴士站，有1輛私家車違泊在巴士站內，拒絕離開讓巴士駛出，直斥司機「太過份」。他表示，當時有巴士因有輪椅人士上落，車長需要靠近路邊停車，並降低車身方便該輪椅乘客。

事後巴士準備離開時，卻因前方1輛私家車阻擋位置，令車長未能有足夠空間駛離。從圖片可見，當時涉事白色中港牌私家車停泊於巴士前方，由於司機未有離開讓位，令巴士無法駛出，後方更有多架車輛被阻去路，嚴重堵塞交通。

其後車長曾下車，要求私家車司機駛前騰出更多空位，但對方拒絕，樓主形容該司機更寸爆回覆「報警都唔驚！」，車長只好報警求助。數分鐘後警察還未到場，私家車司機便轉向右方，越過雙白線調頭離去。樓主不值對方所為，質疑「又話報警都唔怕，點解要逃走啊！」，揚言往後若然在路上看見這輛私家車的違規行為，都會即時報警。

許多網民批評該司機自私，認為樓主應要舉報對方，「好X乞人憎」、「泊咗入巴士站位，有埋相，報佢啦」、「可以影住駕，違反道路標記」、「影到照做雙白（線）」、「提高罰則係最有效方法」、「之前試過埋站有私家車泊喺到，講聲人哋即刻走咪大家好做囉」。

涉事地點的確有劃分巴士站停車區域，不過私家車停泊位置並非完全置於區域內。（Google地圖圖片）

從網上地圖顯示，涉事地點地面的確有劃分巴士站停車區域，不過仔細對比圖片，該輛中港牌私家車停泊位置並非完全置於停車區域內，只是停泊於較前方位置。

（FB「香港違泊全紀錄」）