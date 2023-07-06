中港牌車停巴士站等老闆　港女勸司機勿阻路反被罵：巴士到咗先啦

各區不時都會出現私家車或客貨車佔用巴士站的情況，導致乘客要在走出馬路上落車。最近有網民就上傳1張照片，顯示1輛中港車牌的私家車停泊在中環的巴士站，樓主指自己曾出言勸司機駛前一點，以免阻擋巴士上落客，卻被對方大罵「架巴士未到，到咗先啦！」。不過即使後來巴士靠站，司機還是繼續佔用着巴士站，讓樓主非常不滿。



最近有網民上傳照片，顯示1輛中港車牌的私家車佔用中環的巴士站，她指自己曾出言勸司機駛前一點，以免阻擋巴士上落客，卻反被對方大罵。（facebook群組「馬路的事討論區」）

樓主周一（3日）於facebook群組「馬路的事討論區」發文，顯示中環德輔道中一段，盈置大廈與永安集團大廈外的巴士站，停泊了1輛掛有中港車牌的私家車。樓主在文中表示，她起初「好聲好氣」勸司機駛前一點，以免佔用巴士站的位置，阻礙乘客上落車，未料竟被對方反斥：「架巴士未到，到咗先啦！」

不久有巴士駛至及靠站，樓主再提醒私家車的司機，但對方仍然不瞅不睬，直接轉頭望向其他地方。樓主補充指，涉事私家車司機經常都會在同一位置「接老闆」，不禁怒斥「真係有錢大晒」，又直言日後會待對方老闆下樓後才炮轟他。

帖文引來網民討論，但不少人認為司機也許同樣身不由己，假如停泊在其他地方，隨時導致「飯碗不保」。（《上流寄生族》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為縱使做法不可取，但司機也許同樣身不由己，「唔係話幫佢講說話，老闆叫喺度等就喺度等，佢落到嚟唔見你，隨時份工都冇埋！咁當然會有啲明白事理嘅老闆會差唔多走先call你去樓下等佢，但唔多囉」、「佢寧可俾你鬧都唔想老細鬧啦」、「老細落到嚟要行前多2步，一定俾人鬧，畀我都唔會咁做」。

亦有人認為巴士站被佔用的問題難以解決，因為不論司機或老闆，根本不怕被罰款，「抄嘅咪抄囉，入公數，最緊要落到樓要見到架車喺樓下」、「佢睬你都傻，有本事你咪報警囉」、「呢啲少事，真係有錢大晒」。