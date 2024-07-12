又見請食飯黨？2內地女稱丟失銀包討$200開飯　港男遞出$500咁做

「請食飯黨」頻現，不可不提高警覺！近日又有網民發帖懷疑遇上「請食飯黨」，2名內地女子在街上截停他，聲稱丟失銀包，向他索取200元買飯食，似是想借他人的良善之德騙取錢財。該名港男未有上當，而是遞出500元，要求對方找續300元。2名女子啞口無言，未能「得手」。



有網民發帖指有2名內地女子在街上截停他，聲稱丟失銀包，向他索取200元買飯食。（@taishiu／threads圖片）

該名港男在社交平台Threads上發帖講述遇上「請食飯黨」遭遇，指周一（7月1日）下午在街上遇到2名內地女子，以不純正的廣東話求助索錢。2名女子表示銀包不見了，希望樓主能給她們200元吃飯。

樓主聞言從銀包中取出1張500元紙幣，叫對方找續300元，「我即刻攞張$500出嚟叫佢找返$300畀我」。2名女子無言以對，樓主則把500元收好，「然後以鄙視目光及恥笑一聲咁行開咗」。

樓主未有上當，而是遞出500元，要求對方找續300元。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，有網民相信樓主遇到的2名女子是騙徒，「食咩要食兩嚿」、「兩個一齊唔見銀包？我諗你話幫佢報警，佢哋即刻健步如飛」。亦有人大讚樓主應對方法，「貼堂」、「我學到嘢」，惟有人提醒樓主小心被搶錢，「小心俾佢哋搶」，而樓主就回應「真係（搶錢）嘅話就名正言順去報警」。

（Threads）