00後租客欠租！屋主上門驚見「被搬空」　網民：再晚點沙發也沒了

物業放租最怕退到不良租客！貴州有房東早前將單位租予1名00後租客，對方拖欠租金一直未交，他上門查看，發現單位幾乎被「搬空」，現場滿地垃圾，但所有家具、電器都被拆走搬走，連衣櫃、鞋櫃都沒放過，只剩梳化。房東稱坐電梯上門時，還遇到有人去買二手家具，懷疑東西被租客變賣，家具約值1萬多人民幣，現已報警。有網民質疑大廈保安太寬鬆，任由租客搬走房東的家具，亦有網民「安慰」屋主，稱幸好及時發現，「再晚一點最後的1個沙發也沒有了」。



貴州有房東上門追租，發現單位幾乎「被搬空」。（微博影片截圖）

內媒報道，貴州貴陽有房東把單位出租予00後租客，對方入住後不僅拖欠1個月租金，也沒接聽電話和回覆訊息，無奈要上門尋人，結果發現驚人一幕。據房東拍攝的片段，單位內相當凌亂，地板佈滿垃圾，客廳就剩下梳化，客房內除了垃圾，只見到疑似家具的組件，櫃子和床都不翼而飛。影片另一角度拍攝廚房內部，可見廚櫃空無一物。

房東指上門當天，他在電梯碰到有人來買二手家具，懷疑租客變賣單位內家電，已報警處理。知情者透露，房東上門過程中沒遇到租客，屋內的洗衣機、雪櫃、燒烤爐、飲水機等被拆除，家具如衣櫃、鞋櫃和床也全被搬走，只剩下梳化和雜物，家電的損失約１萬多人民幣。

客房都被搬空，只剩下一些家具的組件。（微博影片截圖）

有網民批評大廈保安太寬鬆，任由租客搬走房東的家具，「我們社區搬1張椅子出去，門衛都要反覆確認才放行」，又笑稱幸好房東及時發現，「再晚一點最後的1個沙發也沒有了」。不少業主討論如何杜絕租戶變賣家電，有人建議盡量買二手家電可減低損失，更笑稱會專程找木匠把衣櫃鑲嵌在牆上，以防被搬走。

有網民分享過去放租時遇到的特別經歷，「以前遇到狠的租客，直接去做本假的房產證，市價100萬的房子，20萬就給你賣了，一口氣做了5本假證，一房多賣」。

（綜合）